Representado por Jorge Braga, Botafogo se mostra favorável à criação da Liga Brasileira de Clubes

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Envolvido pela primeira vez de forma oficial em um encontro da Liga Brasileira de Clubes, o Botafogo já se mostra favorável ao possível novo formato que pode ditar o ritmo do futebol nacional. Jorge Braga foi o representante do Alvinegro em reunião realizada em São Paulo, na tarde da última segunda-feira, e a impressão foi positiva.

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O CEO esteve presente de forma presencial no encontro - o primeiro que teve a participação dos executivos de clubes que atualmente disputam a Série B do Brasileirão. Ele assinou o documento de intenção de participar da Liga que pretende organizar o Campeonato Brasileiro nos próximos anos.

Entre os motivos considerados pelo Botafogo, estão a igualdade e a negociação em conjunto no próximo contrato dos direitos de televisão - o atual vínculo com a TV Globo, vale ressaltar, vai até 2024.Maiores detalhes sobre como serão as negociações pela cifras de televisão ainda não foram discutidas. O encontro foi, em maior parte, para ter a certeza de que os clubes aceitam a criação da Liga. Jorge Braga, como todos os 40 participantes presentes, assinou o documento.