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Representado por Jorge Braga, Botafogo se mostra favorável à criação da Liga Brasileira de Clubes

CEO é o representante do Alvinegro no primeiro encontro que trouxe clubes da Série B; clube viu reunião como positiva, gostou do que foi conversado e é favorável...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 04:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 04:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Envolvido pela primeira vez de forma oficial em um encontro da Liga Brasileira de Clubes, o Botafogo já se mostra favorável ao possível novo formato que pode ditar o ritmo do futebol nacional. Jorge Braga foi o representante do Alvinegro em reunião realizada em São Paulo, na tarde da última segunda-feira, e a impressão foi positiva.
+ Fluminense faz consulta por Juninho, mas Botafogo tem conversas por renovação de destaque do sub-20
O CEO esteve presente de forma presencial no encontro - o primeiro que teve a participação dos executivos de clubes que atualmente disputam a Série B do Brasileirão. Ele assinou o documento de intenção de participar da Liga que pretende organizar o Campeonato Brasileiro nos próximos anos.
Entre os motivos considerados pelo Botafogo, estão a igualdade e a negociação em conjunto no próximo contrato dos direitos de televisão - o atual vínculo com a TV Globo, vale ressaltar, vai até 2024.Maiores detalhes sobre como serão as negociações pela cifras de televisão ainda não foram discutidas. O encontro foi, em maior parte, para ter a certeza de que os clubes aceitam a criação da Liga. Jorge Braga, como todos os 40 participantes presentes, assinou o documento.
Internamente, o Botafogo considerou o encontro como positivo. O clube é favorável a uma nova organização do Campeonato Brasileiro e que os clubes tenham uma maior participação nas decisões que envolvam a competição. O presidente Durcesio Mello, que ficou no Rio de Janeiro, foi avisado dos termos e de tudo que foi conversado e também concordou.

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