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Reposição rápida: Vasco acerta o empréstimo de Sarrafiore, do Internacional, até o fim da temporada

Após a venda de Talles Magno, meia argentino de 23 acerta contrato com o Cruz-Maltino até o final da temporada. Ele esteve cedido ao Coritiba no último Campeonato Brasileiro...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 20:12
Crédito: Divulgação/Internacional
Após a venda de Talles Magno e a rescisão do contrato de Carlinhos, o Vasco agiu rapidamente e acertou a contratação do meia Martín Sarrafiore, do Internacional. O argentino chega por empréstimo até o fim desta temporada. A informação foi publicada originalmente pelo site "Uol" e confirmada pela reportagem do LANCE!.Sarrafiore esteve emprestado pelo mesmo Colorado ao Coritiba na temporada passada e chamou atenção quando precisou ir para o gol após a expulsão de Wilson. Naquele jogo contra o Fortaleza, ele defendeu um pênalti.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A contratação de Sarrafiore vai na linha de jogadores polivalentes que Alexandre Pássaro revelou ser importante nesta mesma quinta-feira. O canhoto de 23 anos atua em diferentes funções no meio campo.

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