Repleto de grandes feitos, Claudinho comemora cinco anos de estreia no Bragantino

Crédito: (André Porto/Divulgação - ESPN

Nesta sexta-feira (11), o meia Claudinho comemora cinco anos da sua estreia com a camisa do Red Bull Bragantino. Isso porque em um dia 11 de junho, porém no ano de 2016, ele entrou em campo ainda aos 18 minutos do primeiro tempo na vaga de uma figura marcante na história do Braga, Léo Jaime.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Ali, Claudinho vivia sua primeira experiência defendendo o Massa Bruta no duelo onde a equipe empatou em 0 a 0 com o Paysandu pela oitava rodada do Brasileirão da Série B.

- Fico muito feliz em comemorar esta data, com uma camisa que me abriu as portas para eu ser o que sou hoje. Sou muito grato a esse clube maravilhoso. É uma alegria muito grande saber que passei por cima das dificuldades, e consegui vencer os obstáculos com a ajuda de Deus, da minha família, amigos, empresários e companheiros. Obrigado a todos – comemorou o jogador.

De lá pra cá, o camisa 10 do Bragantino se tornou o jogador mais premiado individualmente desde a criação do prêmio da CBF quando levantou troféus de artilheiro, craque do campeonato, revelação e esteve na seleção do Brasileirão da temporada passada.

Com a camisa do Braga, o atleta atuou em 124 jogos e marcou 33 gols. Artilheiro do Brasileirão 2020, com 18 gols, ele foi o principal artilheiro do Massa Bruta em uma só edição de Brasileiro, superando o atacante Kelly, que marcou 11 em 1995. O meia-atacante também entrou para a lista de goleadores por times do interior de São Paulo. Ele é o 4° jogador a conseguir esse feito desde 1971, quando o torneio passou a se chamar "Campeonato Brasileiro".

De acordo com o 'Transfermarkt', site que é referência mundial em avaliação de valores de mercado dos atletas, Claudinho tinha o "preço" de 950 mil euros (cotado na época em R$ 5,9 milhões) depois da até então sua melhor temporada na carreira - em 2019, quando ajudou a equipe de Bragança Paulista a conquistar a Série B, marcando nove gols e dando 11 assistências.

Agora, após 18 gols e 6 assistências na Série A, o seu valor chega a 8,5 milhões de euros (R$ 52,3 milhões). Este aumento corresponde a incríveis 794,7% e faz com que o atleta esteja muito em alta.