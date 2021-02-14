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futebol

Repleto de erros, Coritiba é rebaixado pela sexta vez na história

Após a perda do campeonato estadual o time desandou dentro e fora das quatro linhas até ser rebaixado neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 21:21

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 21:21

Crédito: Ivan Storti / Santos FC
A passagem do Coritiba na elite do futebol nacional durou pouco. Neste sábado, o Coxa foi derrotado pelo Santos na Vila Belmiro e termina o dia rebaixado pela sexta vez e sua história.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
A campanha da queda foi catastrófica do começo ao fim. Após o vice-campeonato estadual, o ânimo do time caiu drasticamente e Eduardo Barroca perdeu o emprego com apenas quatro rodadas.
A aposta da diretoria foi o experiente Jorginho, que havia conduzido o time na reta final da Série B 2019. Nem a competência do treinador conseguiu recuperar o elenco. Em outubro do ano passado, depois do revés para o Ceará na Arena Castelão, ele não resistiu a pressão e saiu.
Antes da confirmação do rebaixamento, o Coxa teve o auxiliar Pachequinho e também Rodrigo Santana, que teve uma passagem meteórica.
Sob o comando de Gustavo Morínigo, o time mostrou um pouco mais de resistência, porém não o suficiente para evitar a queda.
Questão financeira
Além da crise técnica, o Coritiba atravessou a temporada recheado de turbulências internas, com troca na presidência, salários atrasados e crises diárias.
Agora, a diretoria terá pela frente semanas desafiadoras, onde o time precisa dar resposta dentro das quatro linhas o quanto antes.

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