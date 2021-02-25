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futebol

Renzo comemora estreia com vitória pelo profissional do Sport

Zagueiro esteve em campo na partida do Leão contra o Vera Cruz pelo Campeonato Pernambucano
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Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 14:41
Crédito: Defensor de 19 anos de idade chegou para a base do Leão no ano passado (Anderson Stevens
Um dos destaques das categorias de base do Sport, o zagueiro Renzo fez a sua estreia pela equipe profissional do Leão na noite da última quarta-feira (24), contra o Vera Cruz, pela abertura do Campeonato Pernambucano. Além da boa vitória por 3 a 1, a partida também ficará marcada na memória de Renzo, que aguardava ansiosamente a oportunidade na equipe rubro-negra.>Tabela do Campeonato Pernambucano 2021- É uma sensação única e até difícil de descrever. Estou muito feliz com tudo isso que vem acontecendo na minha carreira. As horas que antecederam o jogo demoraram muito a passar e ficava aquele frio na barriga por saber que estava chegando a hora de fazer a minha estreia no profissional após tanto trabalho e dedicação. É um jogo que ficará marcado para sempre na minha memória - disse.
O jogo começou complicado para o Sport, que saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo da partida. Mas a equipe voltou mais concentrada e conseguiu a virada com três gols anotados até os 27 minutos do segundo tempo.
Para Renzo, a conversa durante o intervalo foi fundamental para a construção do bom resultado.
- Tivemos um primeiro tempo um pouco abaixo do que podemos apresentar. Mas acertamos algumas situações durante o intervalo e conseguimos mostrar o nosso valor na etapa final. A experiência do Carlos Eduardo e do Marcos Serrato também foram fundamentais para nos dar a tranquilidade na busca pelo resultado. Agora é trabalhar para continuar tendo oportunidades no time, mas sempre com muito respeito aos meus companheiros - concluiu.
O próximo confronto da equipe será na noite dessa quinta-feira (25) onde, na busca por uma vaga na Sul-Americana, o Leão visita o Athletico às 21h30 (de Brasília) na Arena da Baixada pela última rodada do Brasileirão.

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