Renzo comemora estreia com vitória pelo profissional do Sport

Crédito: Defensor de 19 anos de idade chegou para a base do Leão no ano passado (Anderson Stevens

Um dos destaques das categorias de base do Sport, o zagueiro Renzo fez a sua estreia pela equipe profissional do Leão na noite da última quarta-feira (24), contra o Vera Cruz, pela abertura do Campeonato Pernambucano. Além da boa vitória por 3 a 1, a partida também ficará marcada na memória de Renzo, que aguardava ansiosamente a oportunidade na equipe rubro-negra.>Tabela do Campeonato Pernambucano 2021- É uma sensação única e até difícil de descrever. Estou muito feliz com tudo isso que vem acontecendo na minha carreira. As horas que antecederam o jogo demoraram muito a passar e ficava aquele frio na barriga por saber que estava chegando a hora de fazer a minha estreia no profissional após tanto trabalho e dedicação. É um jogo que ficará marcado para sempre na minha memória - disse.

O jogo começou complicado para o Sport, que saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo da partida. Mas a equipe voltou mais concentrada e conseguiu a virada com três gols anotados até os 27 minutos do segundo tempo.

Para Renzo, a conversa durante o intervalo foi fundamental para a construção do bom resultado.

- Tivemos um primeiro tempo um pouco abaixo do que podemos apresentar. Mas acertamos algumas situações durante o intervalo e conseguimos mostrar o nosso valor na etapa final. A experiência do Carlos Eduardo e do Marcos Serrato também foram fundamentais para nos dar a tranquilidade na busca pelo resultado. Agora é trabalhar para continuar tendo oportunidades no time, mas sempre com muito respeito aos meus companheiros - concluiu.