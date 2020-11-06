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Renovação de Dodi: Flu responde contraproposta e estafe do jogador analisará oferta na próxima semana

Tricolor das Laranjeiras aceita prorrogação de contrato com o meio-campista por quatro anos, mas ambas as partes não chegam a acordo por valores de vencimentos...
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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:15

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:15

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
As tratativas para renovar o vínculo de Dodi com o Fluminense ganharam um novo capítulo. De acordo com informação divulgada nesta sexta-feira pelaa Rádio Globo, a diretoria do Tricolor das Laranjeiras deu sua resposta à contraproposta feita pelo estafe do meio-campista e indicou que aceita a prorrogação do contrato por quatro temporadas. Entretanto, ainda falta para ambas as partes chegarem a um acordo.
O Fluminense concordou com Dodi quanto ao período de contrato e ofereceu valores mais altos do que a proposta inicial. No entanto, de acordo com o UOL, os vencimentos estão com valores abaixo do esperado pelo estafe do camisa 22.
Ao que tudo indica, a negociação continuará a acontecer na próxima semana. O camisa 22 e seus empresários avaliarão a nova proposta do Fluminense.
Dodi firmou-se como titular da equipe de Odair Hellmann após a retomada das competições nacionais. Hoje, ele é visto como um dos nomes principais do Tricolor das Laranjeiras, que ocupa o G4 do Brasileirão.

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