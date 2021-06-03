Renovação de contrato emperrada não atrapalha desempenho de Kaio Jorge no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos ainda não conseguiu renovar o contrato do atacante Kaio Jorge, porém isso não vem atrapalhando o seu rendimento em campo. O Menino da Vila é um dos destaques do Santos na temporada, mesmo que no início tenha demorado para superar uma lesão muscular de grau dois na coxa direita, que aconteceu em fevereiro.No ano, o camisa 9 do Alvinegro Praiano disputou 15 jogos, sendo 10 como titular. Marcou 5 gols e deu uma assistência. Ao todo, foram 12 passes decisivos. O jogador também chama atenção pela boa movimentação. No jogo contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, teve uma oportunidade de finalizar, mas encontrou Marinho melhor colocado e rolou a bol e nasceu o segundo gol santista.

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Em recente entrevista, o jogador alertou que não deixa que o extracampo diminua o seu rendimento nos gramados.