Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Renovação de contrato emperrada não atrapalha desempenho de Kaio Jorge no Santos
futebol

Renovação de contrato emperrada não atrapalha desempenho de Kaio Jorge no Santos

Atacante é um dos artilheiros do Peixe na temporada 2021, com cinco gols...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 19:00

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 19:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos ainda não conseguiu renovar o contrato do atacante Kaio Jorge, porém isso não vem atrapalhando o seu rendimento em campo. O Menino da Vila é um dos destaques do Santos na temporada, mesmo que no início tenha demorado para superar uma lesão muscular de grau dois na coxa direita, que aconteceu em fevereiro.No ano, o camisa 9 do Alvinegro Praiano disputou 15 jogos, sendo 10 como titular. Marcou 5 gols e deu uma assistência. Ao todo, foram 12 passes decisivos. O jogador também chama atenção pela boa movimentação. No jogo contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, teve uma oportunidade de finalizar, mas encontrou Marinho melhor colocado e rolou a bol e nasceu o segundo gol santista.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Em recente entrevista, o jogador alertou que não deixa que o extracampo diminua o seu rendimento nos gramados.
- Deixo para a diretoria e meu estafe. Estou bem tranquilo e focado em campo. Nada me atrapalha. Só penso em jogar e ajudar meus companheiros - disse.Kaio Jorge é especulado em diversos clubes da Europa. O presidente Rueda disse recentemente que o jogador e a família decidiram que é a hora de ir para o velho continente, porém, o objetivo é fazer com que o Peixe lucre com sua venda. O contrato do artilheiro vai até dia 31 de dezembro e, a partir de 1º de julho, pode assinar um pré-acordo com qualquer clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados