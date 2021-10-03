Rennes bate PSG e impõe 1° derrota do trio Messi, Neymar e Mbappé

Nem com o Messi, que atuou junto com Neymar, PSG conseguiu vencer o rival Crédito: PSG Brasil/Twitter/Reprodução

SÃO PAULO - O Rennes fez um ótimo jogo e impôs a primeira derrota do PSG com o trio Neymar, Messi e Mbappé atuando juntos. A equipe da casa bateu o time de Pochettino pelo placar de 2 a 0, gols de Laborde e Tait, em jogo da 9ª rodada do Campeonato Francês.

O PSG entrou em campo com o trio MNM e Di Maria nos 11 iniciais e até fez um bom primeiro tempo, com chances de abrir o placar. O Rennes, por sua vez, demonstrou muito equilíbrio e maturidade, criando a vantagem no último lance do primeiro tempo e no primeiro do segundo tempo.

A derrota expôs um PSG ainda com uma certa dificuldade dentro de campo. A defesa concedeu muitos espaços, enquanto o ataque vem pecando na hora da finalização. O time parisiense volta a campo apenas no próximo dia 15, depois da data-Fifa, para receber o Angers em novo jogo do Francês.

Jogando com Mbappé, Neymar e Messi, o PSG começou lento mas, na metade do primeiro tempo, tornou-se intenso e criativo. Jogando com muita velocidade, principalmente com Mbappé pela esquerda e, principalmente, muita qualidade no passe graças a Messi, o time criou diversas chances de abrir o placar. A conclusão foi o grande problema da equipe de Pochettino, que pecou na hora de fazer o gol, seja com finalizações erradas, seja com escolhas equivocadas no momento final.

Messi conduziu bem o meio de campo, fazendo o jogo fluir dos dois lados do campo e dando muita intensidade na parte ofensiva. O argentino quase abriu o placar com uma bela cobrança de falta aos 30 minutos da primeira etapa mas, mais uma vez, parou na trave.

Apesar do domínio do PSG durante quase todo o primeiro tempo, foi o Rennes quem começou melhor. Marcando pressão e com muita velocidade pelas pontas, o time da casa deu dor de cabeça para os visitantes nos primeiros minutos.

O PSG conseguiu se encontrar e o Rennes passou a se defender bem, contendo o grande volume de jogo do adversário e contando com a sorte em alguns momentos. O time também não abdicou de contra-atacar quando era possível.

O primeiro tempo organizado e competitivo do Rennes foi coroado com um gol no último lance do primeiro tempo: Kamaldeen encontrou Laborde na área, que concluiu e abriu o placar para o time da casa.

O que já era bom pro Rennes ficou ainda melhor logo no primeiro minuto da etapa complementar. Com muito espaço pelo lado direito, a equipe da casa não teve dificuldades em chegar ao ataque após algumas trocas de passes. Laborde chegou ao ataque e tocou para trás, encontrando Tait que, sozinho, finalizou para o gol. 2 a 0 Rennes.