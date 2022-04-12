Renê manda recado em apresentação no Internacional: 'Cheguei para fazer história'

A terça-feira foi de apresentação no Internacional. Anunciado no primeiro dia da semana, o lateral-esquerdo Renê concedeu a sua primeira entrevista coletiva.
No bate-papo com a imprensa, o novo reforço deixou claro que o namoro com o Inter é antigo, já que na época do Sport, em 2012, foi procurado pelo clube gaúcho.
No discurso, Renê mostrou que chega ao Internacional para fazer história e promete ao torcedor que será um líder no elenco.
‘Busco estar motivado. É no dia a dia que você se prepara. O Inter ganhará um líder interno, fora das câmeras. Em campo, um cara guerreiro para fazer esta camisa vitoriosa’, afirmou, antes de completar:
‘Meu objetivo é fazer história. Em outras oportunidades, o Inter já foi atrás de mim, então tenho carinho pelo clube por isso. Falei para minha esposa que queria vir para cá porque me valorizavam’.