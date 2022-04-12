Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Renê manda recado em apresentação no Internacional: 'Cheguei para fazer história'
futebol

Renê manda recado em apresentação no Internacional: 'Cheguei para fazer história'

Lateral é mais um reforço para o técnico Alexander Medina na temporada 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 14:33

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 14:33

A terça-feira foi de apresentação no Internacional. Anunciado no primeiro dia da semana, o lateral-esquerdo Renê concedeu a sua primeira entrevista coletiva.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
No bate-papo com a imprensa, o novo reforço deixou claro que o namoro com o Inter é antigo, já que na época do Sport, em 2012, foi procurado pelo clube gaúcho.
No discurso, Renê mostrou que chega ao Internacional para fazer história e promete ao torcedor que será um líder no elenco.
‘Busco estar motivado. É no dia a dia que você se prepara. O Inter ganhará um líder interno, fora das câmeras. Em campo, um cara guerreiro para fazer esta camisa vitoriosa’, afirmou, antes de completar:
‘Meu objetivo é fazer história. Em outras oportunidades, o Inter já foi atrás de mim, então tenho carinho pelo clube por isso. Falei para minha esposa que queria vir para cá porque me valorizavam’.
Crédito: Divulgação/RicardoDuarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados