Renê Jr, da Chapecoense, projeta jogo contra o Flamengo e ressalta: 'Sabemos da nossa responsabilidade'

Crédito: Marcio Cunha/ACF

Apesar de ser volante, Renê Jr soma gols na carreira. Entre eles, um justamente contra o Flamengo, adversário da Chapecoense na noite desta segunda-feira, às 20h, na Arena Condá. Aconteceu em 2012, quando o meia ainda defendia a Ponte Preta. A partida em questão terminou empatada em 1 a 1, mas Renê Jr lembra do gol marcado com carinho.> Dentinho ficou livre no mercado: veja 30 jogadores interessantes sem clube- Minha estreia na Série A como titular foi justamente contra eles e eu ainda tive a oportunidade de marcar o gol. Foi um momento marcante e depois disso contra o Flamengo sempre fiz bons jogos - explicou.

Renê Jr também projetou o jogo desta noite, que é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia admitiu que espera um confronto difícil, mas destacou que quem estiver em campo pela Chape "vai procurar dar o melhor".

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