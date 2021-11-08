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Renê Jr, da Chapecoense, projeta jogo contra o Flamengo e ressalta: 'Sabemos da nossa responsabilidade'

Renê Jr também lembrou do gol que marcou em 2012 pela Ponte Preta contra o Flamengo; isso porque aquela partida foi a estreia do volante como titular na Série A...
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Publicado em 

08 nov 2021 às 18:23

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 18:23

Crédito: Marcio Cunha/ACF
Apesar de ser volante, Renê Jr soma gols na carreira. Entre eles, um justamente contra o Flamengo, adversário da Chapecoense na noite desta segunda-feira, às 20h, na Arena Condá. Aconteceu em 2012, quando o meia ainda defendia a Ponte Preta. A partida em questão terminou empatada em 1 a 1, mas Renê Jr lembra do gol marcado com carinho.> Dentinho ficou livre no mercado: veja 30 jogadores interessantes sem clube- Minha estreia na Série A como titular foi justamente contra eles e eu ainda tive a oportunidade de marcar o gol. Foi um momento marcante e depois disso contra o Flamengo sempre fiz bons jogos - explicou.
Renê Jr também projetou o jogo desta noite, que é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia admitiu que espera um confronto difícil, mas destacou que quem estiver em campo pela Chape "vai procurar dar o melhor".
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
- Eles têm um elenco muito qualificado, quem entrar vai estar com mais vontade ainda. O jogo, normalmente, fica até mais difícil porque os reservas tem que provar que tem qualidade. Nós sabemos da nossa responsabilidade, sabemos do nosso momento e quem entrar para jogar vai procurar dar melhor.

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