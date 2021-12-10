Renê cobra reflexão ao elenco do Flamengo por atitudes 'tanto dentro quanto fora de campo'

Um dos poucos atletas do grupo principal em campo, Renê foi o capitão do Flamengo na derrota por 2 a 0 diante do Atlético-GO, nesta quinta-feira, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. E, logo depois da partida no Estádio Antônio Accioly, o lateral-esquerdo lamentou o revés na despedida da temporada e fez um balanço, cobrando reflexão ao plantel: - Jogo de hoje, a gente entrou em campo com o que tinha de melhor no momento. Não é porque era garotada que não tem responsabilidade. Fizemos até um bom primeiro tempo. Infelizmente no segundo, tivemos uns descuidos ali atrás e levamos dois gols, mas é vida que segue - disse Renê, ao canal "Premiere", emendando:

- Quanto à temporada, foi uma temporada difícil. A gente sabe que essa camisa entra para ganhar tudo e, infelizmente, nas maiores competições, não fomos o que teríamos que ser: campeões. Agora temos que fazer uma reavaliação nessas férias e ver o que fizemos de errado, tanto dentro quanto fora de campo. Sabemos que não está tudo certo, pois, se tivesse, teríamos vencido os campeonatos.

- Temos que colocar a cabeça no travesseiro e refletir, arrumar a casa, tendo que se organizar, não foi um ano muito bom, e aprender com os erros. E ano que vem vir forte para recuperar essa hegemonia que vínhamos criando de ser campeão de tudo - finalizou Renê.

O Flamengo encerrou o Brasileirão em segundo lugar, com 71 pontos e R$ 31,3 milhões de premiação. Ficou com os títulos do Carioca e da Supercopa do Brasil, além do frustrante vice na Libertadores.