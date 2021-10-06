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Renazinho, nova joia do Santos de 13 anos, quer repetir caminho trilhado por grandes revelações do clube

Atleta divide a formação entre o campo e o futsal do Santos, demonstrando seu talento na categoria Sub-15 do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 18:50

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 18:50

Crédito: Divulgação/Santos
O Santos, celeiro de craques, tem uma nova joia a ser lapidada em suas divisões de base. Trata-se de Renanzinho, que, aos 13 anos, destaca-se no futsal e no futebol de campo do clube. O desejo, é claro, seguir os passos de Rodrygo, Neymar, Gabigol e outros tantos talentos revelados na Vila Belmiro.
Atualmente, Renanzinho já mostra seu futebol pelo Sub-15 da Vila, reforçando o Sub-13 nas partidas e torneios mais importantes da categoria. Em entrevista à Santos TV, o jovem mostrou personalidade ao explicar o porquê ter escolhido o clube como casa. Caso siga mesmo os passos de outras revelações do Peixe, em poucos anos Renanzinho poderá estrelar na equipe principal do Santos.
- Escolhi vir para o Santos porque aqui jogo solto, tenho mais liberdade. Quando eu nasci, já era santista. Sempre quis estar aqui, é meu time de coração. Ser um Menino da Vila é ter alegria, ser um menino ousado e ir para cima. Se Deus quiser vou virar profissional e dar muito orgulho para o Santos.

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