Renazinho, nova joia do Santos de 13 anos, quer repetir caminho trilhado por grandes revelações do clube

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos, celeiro de craques, tem uma nova joia a ser lapidada em suas divisões de base. Trata-se de Renanzinho, que, aos 13 anos, destaca-se no futsal e no futebol de campo do clube. O desejo, é claro, seguir os passos de Rodrygo, Neymar, Gabigol e outros tantos talentos revelados na Vila Belmiro.

Atualmente, Renanzinho já mostra seu futebol pelo Sub-15 da Vila, reforçando o Sub-13 nas partidas e torneios mais importantes da categoria. Em entrevista à Santos TV, o jovem mostrou personalidade ao explicar o porquê ter escolhido o clube como casa. Caso siga mesmo os passos de outras revelações do Peixe, em poucos anos Renanzinho poderá estrelar na equipe principal do Santos.