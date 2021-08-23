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Renato sofre com baixas, mas inicia semana com perspectiva de um Flamengo encorpado contra o Grêmio

Técnico contará com retorno de nomes importantes do elenco para jogo da Copa do Brasil, além da chance de estreia de Andreas Pereira, meia que chegou do Manchester United...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 07:00

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique... Era natural que o Flamengo sentisse falta de cinco de seus titulares, e foi o que aconteceu diante do Ceará, no empate em 1 a 1 no Castelão. Por mais que Renato Gaúcho tenha demorado para fazer as trocas, e, principalmente, não ter apostado em Pedro antes, as opções entre os reservas para o técnico não eram muitas. Contudo, a semana se inicia no Rubro-Negro com boas perspectivas para o comandante.+ Confira a classificação atualizada e os resultados da 17ª rodada do Brasileirão!
As certezas são os retornos de Willian Arão e Bruno Henrique - que cumpriram suspensões no domingo - ao time contra o Grêmio, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os estrangeiros, fora por fadiga muscular, segundo o clube, também devem encorpar a equipe titular para o duelo em Porto Alegre.
E há a expectativa pela estreia de Andreas Pereira, novo reforço do Flamengo.
- Chegou no sábado, conversamos, ficou no Rio fazendo os exames. Vou falar amanhã (segunda), na reapresentação, com a comissão sobre as condições dele; Vamos saber se terá condições de viajar conosco - afirmou o treinador.Renato e Vitinho valorizaram o ponto conquistado diante de um adversário difícil com razão. Afinal, o Ceará soma apenas quatro pontos a menos que o Flamengo e, desde 2018, foram três vitórias para cada lado. A partir do gol do camisa 11, aos seis minutos da etapa final, o jogo ficou aberto, com chances lado a lado. Renato, por sua vez, mexeu na equipe apenas aos 37 minutos.
As entradas de Max, Lázaro, Gustavo Henrique e Pedro, este último no lugar de Gabigol, mostram que as opções eram poucas em relação ao elenco completo.
Se deixou claro que entende Pedro e Gabi como concorrentes à mesma vaga, o técnico também indicou que Vitinho pode funcionar como substituto de Arrascaeta, atuando mais pela faixa central. A fase do camisa 11 é boa, e na quarta, diante do Grêmio, é um dos atletas que pode entrar para mudar o jogo.
O retorno de Gustavo Henrique às partidas após ter cumprido quarentena por conta da Covid-19 também é para ser comemorada diante do momento ruim de Bruno Viana e a possível ausência de Léo Pereira, que será reavaliado no CT nesta segunda-feira. A delegação embarca para Porto Alegre na terça-feira.

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