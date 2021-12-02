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Renato Gaúcho se pronuncia pela primeira vez após saída do Flamengo

Renato não resistiu ao vice da Libertadores e deixou o clube na última segunda-feira; desde então, ele não havia se pronunciado sobre a saída do Rubro-Negro...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 11:19

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 11:19

Fim do silêncio. Na manhã desta quinta-feira, Renato Gaúcho se pronunciou pela primeira vez após ter deixado o Flamengo. Por meio de uma publicação em uma rede social, Portaluppi destacou que treinar o Rubro-Negro era um sonho e garantiu que segue com admiração e carinho pelo clube.> Matheuzinho tem ano consistente pelo Flamengo em 2021; veja os númerosEncerro aqui mais um ciclo. Todos temos sonhos a serem conquistados e treinar o Flamengo era um dos meus.
Conquistei não dá forma que eu gostaria, porém, não faltaram garra e empenho para tentar sair com as conquistas que esperávamos.
Quero agradecer ao Presidente Landim, ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel pela oportunidade e por terem confiado em mim. Agradecer a todos os departamentos do clube que foram muito importantes nessa jornada. Agradecer aos jogadores e a torcida que, mesmo não sendo da forma que sonhávamos, não deixaram de ter Raça, Amor e Paixão. Isso é Flamengo!
Sigo com carinho e admiração pelo Clube de Regatas do Flamengo.Sucesso aos próximos! > Veja e simule a tabela do BrasileirãoRenato Gaúcho deixou o Flamengo após comandar a equipe em 37* oportunidades. No total, foram 24 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Apesar dos bons números, o treinador sofreu muitas críticas quanto a parte tática e não conquistou nenhum título. Dois dias após o vice da Libertadores, o clube comunicou que ele não era mais o treinador do time principal.
*Nesta conta não está contabilizada a vitória por 1 a 0 sobre o ABC, uma vez que o time foi comandado por Mauricinho.
Crédito: RenatoGaúchofoiotécnicodoFlamengonosegundosemestredesteano(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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