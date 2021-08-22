Renato Gaúcho se diz satisfeito com atuação do Flamengo: 'Fiquei feliz. Jogamos melhor do que o Ceará'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após o empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, Renato Gaúcho se mostrou satisfeito com a atuação da equipe do Flamengo neste domingo. Por conta dos nove desfalques, o técnico precisou fazer alterações no time titular e, segundo a avaliação do treinador, quem entrou, como Michael e Vitinho, autor do gol do Flamengo, correspondeu as expectativas para o duelo válido pelo Brasileirão.

- Gostei muito da equipe. Apesar dos desfalques. É uma coisa que eu não sinto porque tenho um grupo. Quem entrou esteve muito bem. É uma decisão a cada três dias. O grupo correspondeu muito bem. Na minha opinião, jogamos melhor que o Ceará. Criamos mais, poderíamos ter saído com a vitória. Sempre encontramos muitas dificuldades em jogar aqui, seja contra o Ceará, seja com o Fortaleza. A equipe se portou bem, só faltou o segundo gol para sair com o strês pontos. Fiquei feliz porque competimos - avaliou o comandante do Fla.+ Confira a classificação atualizada e os resultados da 17ª rodada do Brasileirão!Entre os titulares, Renato não contou com Isla, Willian Arão, Arrascaeta e Bruno Henrique, além de Rodrigo Caio, já afastado do time há mais tempo. Mesmo com todas ausências no setor ofensivo, Pedro só foi acionado pelo treinador aos 37 minutos da etapa final, entrando no lugar do atacante Gabriel Barbosa.

Questionado sobre o camisa 21, Renato explicou o motivo de não tê-lo colocado ao lado de Gabigol, garantindo que Pedro terá espaço com ele.