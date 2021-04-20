Renato Gaúcho no Corinthians? Duilio descarta e segue apostando em Mancini: 'Vai brigar por títulos'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Desde que Renato Gaúcho foi desligado do Grêmio, na última semana, alguns torcedores do Corinthians chegaram a ter expectativa de que o treinador poderia desembarcar no Parque São Jorge, ainda mais pelas atuações ruins da equipe recentemente. No entanto, isso não passa de especulação e Duilio Monteiro Alves garantiu que a confiança está no trabalho de Vagner Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista ao programa "Arena SBT", na última segunda-feira, o mandatário corintiano respondeu a uma pergunta sobre o suposto interesse do clube na contratação de Renato Gaúcho. Duilio descartou a possibilidade, mas admitiu que há uma insatisfação em relação ao desempenho do time neste temporada. Para ele, porém, há outros fatores a se culpar e não o treinador atual.

- Não se pode falar que pra sempre não (contratação de Renato Gaúcho), mas hoje não existe nenhuma possibilidade. Mancini vem fazendo o trabalho, a gente não pode analisar só no momento, lógico que não estamos satisfeitos com o rendimento do time, isso é muito claro, todos nós lá nos cobramos, mas hoje não existe essa possibilidade. Como eu coloquei há pouco, a gente vive um momento de pandemia, a gente vive um momento em que o Corinthians teve 30, 40 jogadores com Covid-19, temos jogos a cada dois dias, viagens, não dá para a gente cobrar tudo em cima de um treinador neste momento.Além de ponderar essas situações externas que prejudicaram o desempenho da equipe, Duilio Monteiro Alves reforçou a confiança que a atual diretoria tem no trabalho de Vagner Mancini. Segundo o presidente alvinegro, a tendência é de crescimento do rendimento do time e crê em briga por títulos

- Eu acredito ainda no trabalho dele, a gente está lá no dia a dia, quando a gente está perto, a gente está acompanhando que o trabalho está sendo bem feito e a gente confia que vai ter um time melhor do que o que temos hoje e que vai brigar por títulos - concluiu o mandatário.