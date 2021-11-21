Renato Gaúcho exalta vitória do Flamengo, mas diz: 'Não disputamos título por erros claros da arbitragem'

O técnico Renato Gaúcho não mediu palavras após o Flamengo sair do Beira-Rio com o triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional na noite de sábado (20). Em entrevista coletiva no Beira-Rio, o comandante rubro-negro destacou a força do time, mas direcionou críticas à arbitragem. - Eu, sinceramente, gostei da arbitragem hoje, mas tivemos um lance claro de pênalti sobre o Everton (Ribeiro), mas não adianta, é nadar contra a maré. É chover no molhado. A única pergunta que faço aos especialistas é por que o VAR não chamou o árbitro? Simples, não adianta. Falo isso há três, quatro anos: quem apita o jogo é o VAR. Infelizmente é o VAR. Não é possível que ele tem todas as imagens e que não viu o pênalti no Everton. O jogo estava em 2 a 0, poderíamos ter feito o terceiro e eliminar a partida - declarou.

Renato também foi mais abrangente quanto às suas reclamações com a arbitragem.

- O Flamengo hoje não está disputando o título justamente pelos erros de arbitragem claríssimos. Todo mundo viu. No mais, ele se comportou bem, só acho que o VAR poderia ter chamado o árbitro no lance do Everton - disse.

O treinador fez uma avaliação do desempenho do Rubro-Negro no 2 a 1 sobre o Colorado.

- Acho que o mais importante de tudo foi a entrega da equipe, independentemente se foi o último ensaio ou não. Desde o início o Flamengo buscou a vitória, criou as melhores oportunidades, soube valorizar a posse de bola - e detalhou:

- Criamos, poderíamos ter decidido o jogo no primeiro tempo ainda, tivemos situações claras além dos gols que fizemos. E infelizmente levamos um gol no fim do primeiro tempo, isso fez com o que o adversário crescesse. O segundo tempo foi bastante disputado, as duas equipes criaram bastante oportunidades, mas acho que no final valeu pela apresentação. Fiquei muito satisfeito pelo que a equipe apresentou, principalmente pelo primeiro tempo -completou.

O técnico também alertou sobre a possibilidade do meia De Arrascaeta jogar diante do Grêmio.

- Tenho conversado bastante com Arrascaeta, a gente teve todo cuidado para prepará-lo para jogar alguns minutos hoje da forma que jogou. Vamos aguardar 24 horas, amanhã volto a conversar com ele. Ele que vai dando a resposta para nós. Até terça-feira temos mais dois dias para que a gente possa trocar algumas ideias e ver da maneira que está se sentindo. A confiança quem passa para o treinador é o jogador. O mais importante é que jogou uns 20, 25 minutos, esteve bem e não sentiu nada. Vamos aguardar amanhã para ver se não acorda com algum tipo de dor e começamos a estudar melhor o Arrascaeta para terça-feira - disse.