Renato Gaúcho elogia Michael e minimiza má atuação do Flamengo: 'O mais importante foi a vitória'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Renato Gaúcho iniciou sua passagem pelo Flamengo com uma importante vitória na Libertadores. Apesar da má atuação coletiva, o Rubro-Negro venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0 e saiu em vantagem no confronto de oitavas de final. Após a estreia, o treinador admitiu o nível abaixo apresentado pelo time, mas ressaltou a importância de sair em vantagem fora de casa.

+ ATUAÇÕES: Michael e Diego Alves dão vitória ao Flamengo em noite coletiva ruim na Libertadores- No momento, eu achei que era a melhor formação porque a gente não tem tido muito tempo para treinar. Mas eu não me incomodo com isso. O mais importante de tudo foi a vitória. Não adianta você jogar um futebol bonito, todo mundo ficar satisfeito e perder a partida. Nas próximas partidas, provavelmente vai ser isso. Uma equipe bastante desfalcada, que jogou com muita raça, mas o entrosamento não é o mesmo - disse Renato Gaúcho, antes de finalizar:

- Sabíamos que íamos encontrar dificuldades, mas não é fácil ganhar fora de casa em Libertadores. Concordo que o Flamengo não esteve tão bem, cometeu alguns erros, mas o mais importante foi a vitória. Temos mais 90 minutos para jogar no Brasil para procurar carimbar a passagem para a próxima fase.

Outro tema da entrevista coletiva foi o atacante Michael, que foi escalado como titular por Renato Gaúcho e marcou o gol da vitória rubro-negra.

- O Michael foi contratado pelo futebol que apresentou no Goiás. Ele é um bom jogador e não desaprendeu a jogar. É sempre muito importante o treinador conversar com o jogador. Tenho procurado passar muita confiança para eles, principalmente o Michael, que vinha sendo criticado. Eu procuro sempre recuperar os jogadores que estão em baixa porque eu preciso de todo mundo.