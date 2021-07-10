Renato Gaúcho é o alvo do Flamengo para substituir Rogério Ceni

O Flamengo já tem um nome favorito para substituir Rogério Ceni, demitido durante a madrugada deste sábado. De acordo com o portal 'UOL Esporte', o departamento de futebol do clube já trabalha com a ideia da contratação de Renato Gaúcho, sem clube desde que deixou o Grêmio.Ainda segundo o veículo, parte da diretoria do clube, incluindo o presidente Rodolfo Landim não vê com bons olhos a chegada de Renato. No entanto, apesar da resistência dessa ala da alta cúpula, o nome do ex-treinador do Grêmio é o mais forte nos bastidores e deve ser o escolhido.