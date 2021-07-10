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Renato Gaúcho é o alvo do Flamengo para substituir Rogério Ceni

Apesar da resistência de parte da diretoria, o ex-técnico do Grêmio deve assumir o Fla...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 10:31

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 10:31
Crédito: Renato Gaúcho é o mais cotado para assumir o Flamengo no restante da temporada (Lucas Uebel/Grêmio
O Flamengo já tem um nome favorito para substituir Rogério Ceni, demitido durante a madrugada deste sábado. De acordo com o portal 'UOL Esporte', o departamento de futebol do clube já trabalha com a ideia da contratação de Renato Gaúcho, sem clube desde que deixou o Grêmio.Ainda segundo o veículo, parte da diretoria do clube, incluindo o presidente Rodolfo Landim não vê com bons olhos a chegada de Renato. No entanto, apesar da resistência dessa ala da alta cúpula, o nome do ex-treinador do Grêmio é o mais forte nos bastidores e deve ser o escolhido.
Esse pé atrás com o nome de Renato Gaúcho se dá pelas negociações frustradas com o treinador em 2019. Na época, Landim acabava de assumir a presidência do clube e abriu negociações com o comandante. Entretanto, o técnico preferiu ficar no Grêmio e o Rubro-Negro optou por Abel Braga.
Renato Portaluppi foi multicampeão no Grêmio nos últimos cinco anos no clube. Pela equipe gaúcha, o treinador conquistou a Copa do Brasil de 2016, Libertadores da América de 2017, Recopa Sul-Americana de 2018, além dos estaduais de 2018, 2019 e 2020. Como jogador do Fla, venceu o Brasileirão de 1987 e a Copa do Brasil de 1990.

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