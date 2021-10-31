futebol

Renato Gaúcho, do Flamengo, concorre ao prêmio de melhor treinador do mundo

Renato está na lista final na premiação da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS); ele concorre com nomes como Guardiola, Zidane e Tuchel...
LanceNet

31 out 2021 às 13:54

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 13:54

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Renato Gaúcho, do Flamengo, foi indicado ao prêmio de melhor treinador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A lista divulgada neste domingo mostra que o comandante do Rubro-Negro Carioca concorre ao lado de nomes importantes no cenário do futebol mundial, como Guardiola, do Manchester City (ING), Thomas Tuchel, do Chelsea (ING), e Zidane (ex-técnico do Real Madrid).> Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitória sobre o GaloRenato Gaúcho, inclusive, não é o único brasileiro na lista. Além dele, Cuca, do Atlético-MG também concorre na categoria. No futebol brasileiro, os dois estão acompanhados de Abel Ferreira, do Palmeiras. Veja a lista completa abaixo:• Thomas Tuchel (Germany, Chelsea)
• Josep Guardiola (Spain, Manchester City)
• Mauricio Pochettino (Argentina, PSG)
• Zinedine Zidane (France, Real Madrid)
• Unai Emeri (Spain, Villarreal)
• Ole Gunnar Solskjær (Norway, Manchester United)
• Hans-Dieter Flick (Germany, Bayern)
• Julian Nagelsmann (Germany, Leipzig)
• Diego Simeone (Argentina, Atletico Madrid)
• Antonio Conte (Italy, Internazionale)
• Christophe Galtier (France, Lille)
• Yuriy Vernydub (Ukraine, Sheriff)
• Renato Gaúcho (Brazil, Flamengo)
• Abel Ferreira (Brazil, Palmeiras)
• Alexi Stival “Cuca” (Brazil, Atlético Mineiro)
• Pitso Mosimane (equipe África do Sul / Al Ahly SC)
• Manqoba Mngqithi (África do Sul, Mamelodi Sundowns)
• Moeni Chaabani (Tunísia, Esp Tunis)
• Jim Curtin (EUA, Philadelphia Union)
• Santiago Solari (Argentina, equipe do CF America)
• Javier Aguirre (México, CF Monterrey)
• Juan Reynoso (Peru, equipe Cruz Azul)
• Leonardo Jardim (Portugal, Al Hilal FC)
• Gi dong Kim (Coreia do Sul, Pohang Steelers)

