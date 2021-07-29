Renato Gaúcho confirma Flamengo com quatro mudanças para encarar o ABC; veja a escalação

O Flamengo está escalado para enfrentar o ABC nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em meio ao calendário apertado, Renato Gaúcho optou por escalar um time misto e promoveu quatro mudanças em relação à equipe que iniciou a goleada sobre o São Paulo, no domingo.
+ Acompanhe jogo entre Flamengo e ABC em Tempo RealO único setor modificado pelo treinador foi a defesa. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís não foram relacionados para a partida e cederam lugar a Bruno Viana, Léo Pereira e Renê. Após ser poupado pelo desgaste físico no fim de semana, o chileno Isla volta ao time no lugar de Matheuzinho.
Assim, o Flamengo entrará em campo no Maracanã com: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.
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Vale lembrar que não há gol qualificado na Copa do Brasil. A partida de volta será na próxima quinta-feira, no Rio Grande do Norte. Além da vaga nas quartas, quem passar garante uma premiação de R$ 3,45 milhões.