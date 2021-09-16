Renato Gaúcho comenta posição de Andreas Pereira e elogia: 'Foi uma grande contratação do Flamengo'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Um dos assuntos abordados na coletiva do técnico Renato Gaúcho após a vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2 a 0, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, foi sobre a posição de Andreas Pereira. O treinador destacou que o meia é um jogador polivalente e que prefere atuar como segundo volante. Renato também afirmou que Andreas tem jogado bem e que "sem dúvida" foi "uma grande contratação" por parte do clube.> Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel Alves

- Ele é polivalente, é um jogador que conversei antes mesmo de chegar ao Flamengo. É um jogador que foi testado em várias posições lá fora pela qualidade dele. Mas ele me falou que gosta de jogador como segundo volante. Então, é nessa posição que eu tenho colocado ele, nessa posição que ele tem nos ajudado, tem jogado bem. Eu não gosto de improvisar o jogador, a não ser que o jogador da posição não esteja dando conta do recado.

- Ele está jogando na posição dele, na posição que ele gosta. É um jogador que sabe defender, sabe atacar também, tem qualidade para isso. É aquilo que falei, é um jogador que é acima da média. Sem dúvida alguma foi uma grande contratação do Flamengo.

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Segundo o site "SofaScore", Andreas Pereira acertou mais de 90% dos passes tentados, conseguiu duas finalizações na direção do gol, teve um desarme e venceu quatro duelos pelo chão e dois pelo alto. Pelo lado negativo, teve sete perdas de posse de bola, cometeu três faltas e sofreu quatro dribles.

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