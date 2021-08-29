Renato Gaúcho chega a quase 90% de aproveitamento e a oito goleadas pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A goleada aplicada no jogo contra o Santos, no último sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, já virou rotina no Flamengo comandado por Renato Gaúcho. Com o 4-0 na Vila Belmiro, o técnico chegou a 88% de aproveitamento no clube, em 14 jogos, sendo que o seu time já goleou em oito oportunidades. - A equipe mais uma vez se comportou muito bem, principalmente na parte tática. Santos quase não criou, anulamos as jogadas fortes. Construímos os espaços e fizemos quatro, mas poderíamos ter feito mais. E olha que viemos de uma decisão contra o Grêmio, em campo pesado. Temos feito os gols no segundo tempo. Estão de parabéns - disse Portaluppi, na mais recente entrevista coletiva.

O aproveitamento salta aos olhos tanto quanto o número de gols marcados neste período: 45, com 35 positivo de saldo, já que sofreu apenas 10 bolas na rede. A média atual da equipe rubro-negra é de 3,2 gols marcados por partida.

Ao todo, são 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O 15º jogo, no entanto, será após uma pausa significativa por conta de jogos adiados pela CBF na Data Fifa a seguir. O próximo adversário será o Palmeiras, no dia 12 de setembro, no Allianz Parque e pelo início do returno do Brasileirão.

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Renato comemorou o tempo que terá para mais descanso e treinos (veja três fatores que mais podem beneficiar o clube aqui):

- Aproveitar o tempo. Não é porque vamos dar folga para eles, merecem esses três dias, depois a gente volta com tudo. Vamos treinar um pouco de tudo: parte física, tática, técnica, cruzamentos, chutes... É a primeira vez que vamos ter esse tempo privilegiado entre aspas para treinar o grupo. Feliz por um lado, temos dois jogadores na seleção brasileira, mais um na chilena e outro na uruguaia, quer dizer, vamos ter jogadores importantes fora do nosso convívio esses dias. Mas faz parte. Vai ser importante, temos falado bastante em termos de vídeo, treinado bastante a parte tática, e eles têm correspondido.

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