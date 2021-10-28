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Renato comenta cantos de 'Mister' após queda do Flamengo: 'O próprio Jorge Jesus esteve aqui e perdeu'

Após a eliminação da Copa do Brasil, Renato também exaltou o grupo do Flamengo e frisou que a cobrança sempre vai existir...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 00:34

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 00:34
Na noite desta quarta-feira, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR sob cantos da torcida por Jorge Jesus. Em entrevista coletiva, Renato Gaúcho falou sobre os gritos dos torcedores pelo ex-treinador do Fla e ressaltou que esta cobrança "sempre vai existir".> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013- É uma coisa supernormal num momento em que você está trabalhando em um clube grande. O último treinador que passou aqui teve sucesso, outros treinadores que passaram tiveram tanto sucesso quanto ele. Então, um torcedor de um grande clube sempre vai lembrar do último treinador que venceu, faz parte da nossa profissão. Qualquer treinador, inclusive eu, nós não vamos ganhar todas.
- Então, por isso, o torcedor sempre vai lembrar do treinador que passou aqui, trabalhou alguns meses, ganhou, merecidamente, títulos importantes. Mas, quanto a isso, já estou vacinado. A cobrança sempre vai existir, principalmente se tratando de Flamengo.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoEm 2019, quando ainda treinava o Grêmio, Renato havia "jogado" a pressão para o próprio Flamengo de Jorge Jesus semanas antes da final da Libertadores, posteriormente vencida pela equipe carioca. Na época, ele havia dito que o Rubro-Negro gastou R$ 200 milhões em contratações e, então, tinha a obrigação de vencer (Relembre aqui).
Na coletiva desta quarta-feira, naturalmente, o tema foi trazido à tona. Renato, então, exaltou o grupo do Flamengo, mas lembrou que Jorge Jesus, antes de conquistar a Libertadores e o Brasileirão, havia sido eliminado da Copa do Brasil.
- O elenco é muito forte, é muito bom. Então, todo treinador gosta de ter um elenco desse. Faz parte da nossa vida mesmo com elenco bom, elenco forte. É o que eu falei: você não vai ter sucesso 100%. O próprio Jorge Jesus teve aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil. Depois, ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.
- Mas, enfim, a gente está aqui num clube grande. Sempre estamos expostos às cobranças. No nosso futebol a gente sabe que, infelizmente, quando a gente não consegue os resultados que a gente espera, principalmente se tratando de torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, a cobrança é sempre muito grande. Renato Gaúcho à beira do campo na derrota do Flamengo (Alexandre Vidal / Flamengo)

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