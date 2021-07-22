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futebol

Renato Augusto vai ao CT do Corinthians e reencontra antigos companheiros; confira

Após anúncio, meia foi ao CT Joaquim Grava para seu primeiro dia de trabalho neste retorno ao Timão, onde ele tem a oportunidade de rever seus parceiros de títulos...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 17:53
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians anunciou a volta de Renato Augusto na manhã desta quinta-feira e ele já esteve no CT Joaquim Grava para seu primeiro dia de trabalho. Lá ele foi recebido pelos companheiros e reencontrou velhos parceiros de conquistas pelo clube, como mostrou vídeo publicado nas redes sociais do Alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja o valor de mercado do elenco com os possíveis reforços do Timão
Renato defendeu o Timão entre 2013 e 2015, e atuou ao lado de alguns nomes que fazem parte do elenco atual, e a primeira visita ao CT rendeu alguns abraços e reencontros: com o goleiro Cassio, o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Fabio Santos, com os quais foi campeão da Recopa e do Brasileirão.
Além do lateral-direito Fagner, que só não estava no grupo em 2013, mas não apareceu nessas primeiras imagens. Dirigentes como Roberto de Andrade, Alessandro e Duilio Monteiro Alves também já haviam trabalhado como o meia na outra passagem e conduziram as negociações para esse retorno.
Confira no vídeo abaixo esse reencontro de Renato Augusto:

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