Renato Augusto vai ao CT do Corinthians e reencontra antigos companheiros; confira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou a volta de Renato Augusto na manhã desta quinta-feira e ele já esteve no CT Joaquim Grava para seu primeiro dia de trabalho. Lá ele foi recebido pelos companheiros e reencontrou velhos parceiros de conquistas pelo clube, como mostrou vídeo publicado nas redes sociais do Alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja o valor de mercado do elenco com os possíveis reforços do Timão

Renato defendeu o Timão entre 2013 e 2015, e atuou ao lado de alguns nomes que fazem parte do elenco atual, e a primeira visita ao CT rendeu alguns abraços e reencontros: com o goleiro Cassio, o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Fabio Santos, com os quais foi campeão da Recopa e do Brasileirão.

Além do lateral-direito Fagner, que só não estava no grupo em 2013, mas não apareceu nessas primeiras imagens. Dirigentes como Roberto de Andrade, Alessandro e Duilio Monteiro Alves também já haviam trabalhado como o meia na outra passagem e conduziram as negociações para esse retorno.