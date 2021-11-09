Renato Augusto treina em campo, e Corinthians fecha preparação para pegar o Galo; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino que definiu a equipe de olho no próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, às 19h, no Mineirão, o Timão visita o Atlético-MG, em partida da 31ª rodada da competição nacional. Renato Augusto treinou sem restrições com o restante do grupo e viaja para Belo Horizonte.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas realizaram o aquecimento e um trabalho de rondo (bobinho) no Campo 4. Depois, o técnico Sylvinho preparou um trabalho coletivo em espaço reduzido no Campo 3. Por fim, houve repetições de bolas paradas defensivas.

Alguns jogadores realizaram complementos de finalização e cobranças de pênalti também após as atividades táticas terem sido encerradas.A comissão técnica terá três desfalques para a partida desta quarta-feira, contra o líder do campeonato, no Mineirão: o volante Cantillo, que cumpre suspensão e está com a Seleção Colombiana para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; além dos meias Ruan Oliveira (revisão cirúrgica no joelho esquerdo) e Willian (transição com a preparação física).

Em contrapartida, Renato Augusto, que ficou fora do treinamento da última segunda-feira, treinou sem restrições nesta manhã e deve estar no time titular. Além dele, Roni está recuperado de entorse ligamentar no joelho direito e voltou a ser relacionado, mas deverá começar o jogo no banco de reservas.

Um provável Corinthians para enfrentar o Galo é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Du Queiroz; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano e Róger Guedes; Renato Augusto. Time deve ser o mesmo que começou a partida diante do Fortaleza, com uma dúvida no ataque.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.