Renato Augusto se diz 'surpreso' com adaptação rápida dos reforços e elogia elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Não são poucas as análises que colocam os reforços do Corinthians como essenciais para a boa fase do time no Brasileirão-2021, mas são raros os comentários sobre aquilo que foi construído antes de esse "quarteto fantástico" adicionar qualidade ao elenco. Renato Augusto colocou essa identidade prévia como motivo da rápida resposta dos recém-contratados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Essa adaptação tão imediata de Renato e seus três novos companheiros não era algo esperado pelo camisa 8 do Timão, uma vez que, conhecendo o futebol brasileiro, ele sabia que chegaria em um momento do campeonato em que os outros times e jogadores estariam em um ritmo completamente diferente. No entanto, com a base montada por Sylvinho, as coisas ficaram mais fáceis.

- Sinceramente, eu achei que fosse demorar um pouco mais, mas eu acho que a gente encontrou um grupo que já tinha uma identidade, então a gente não precisou criar uma identidade, a gente entrou em um elenco que já tinha uma identidade forte, com jogadores bons. Isso também ajuda, muita gente fala dos quatro que chegaram, mas a gente não pode esquecer do elenco que nós temos, dos jogadores muito jovens, com uma resposta muito grande.

- Mas realmente para mim foi uma surpresa, não pela parte técnica dos jogadores que chegaram, mas sim porque é muito pouco tempo, você chega em um momento em que a competição está a 200 por hora e você está praticamente iniciando uma temporada. É um pouco complicado, mas acho que esse sucesso, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, esse sucesso rápido, acho que se deve muito a esses jogadores que já estavam.De fato, a base do Corinthians mesmo antes da chegada desses quatro reforços já era forte. Nomes como Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Luan e Jô, além de jovens promissores como João Victor, Adson e Gustavo Mosquito são provas de que já havia um material humano respeitável e que precisava de alguns toques a mais de qualidade para deslanchar na atual temporada.

- Acho que seria até injusto a gente falar que foram os quatro que realmente fizeram crescer o Corinthians. Não foi isso, acho que foi um conjunto, além dos quatro jogadores, aqueles que aqui estavam correspondem a altura e fazem com que os que chegaram agora possam crescer. Acho que tem um mérito muito grande também dos jogadores que aqui estavam - completou Renato.