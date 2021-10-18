Renato Augusto relembra golaço em final da Recopa e tenta voltar a ser decisivo em clássico no Morumbi

Crédito: Renato Augusto no último treino para o clássico: reencontro com Ceni no Morumbi (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Há oito anos, no início de sua primeira passagem pelo Corinthians, Renato Augusto brilhou contra o São Paulo no Morumbi em um clássico válido pelo duelo de ida da final da Recopa Sul-Americana, que então reunia os atuais campeões dos dois torneios de clubes mais importantes da América do Sul. Na ocasião, o meia entrou em campo no segundo tempo e acertou um belo chute de fora da área para encobrir Rogério Ceni e garantir a vitória por 2 a 1.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nesta segunda-feira, Renato Augusto reencontra o Tricolor e Rogério Ceni no Morumbi, às 20h, no clássico que fechará a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo, o meio-campista relembrou como foi aquele gol inesquecível marcado em 2013, quando acabou triunfando após observar, do banco de reservas, uma postura arriscada que o goleiro vinha tendo em campo ao se posicionar adiantado com certa frequência na área são-paulina.Renato chuta para encobrir Rogério Ceni e fazer golaço na final da Recopa Sul-Americana de 2013 (Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)- Nesse jogo, eu estava voltando de uma lesão. Eu estava no banco e, logo no início do jogo, não lembro se o Danilo foi chutar uma bola, não lembro quem, e o Rogério tinha adiantado. A gente ainda falou no banco: 'Ele está adiantando, ele está adiantando'. Fiquei com aquilo na cabeça. E no segundo tempo entrei, o Fábio (Santos) lançou uma bola, já dominei tentando jogar ela pra baixo, porque eu já tentei finalizar rápido. Quando eu dominei eu já sabia que ele (Rogério) estava fora do gol. E só realmente chutei e fui feliz na finalização. Foi um gol importante para mim, um dos mais bonitos com a camisa do Corinthians - recordou o meio-campista, em entrevista para a Corinthians TV.Graças ao golaço de Renato Augusto, o Timão abriu vantagem na decisão da Recopa, na qual depois assegurou a taça de campeão no duelo de volta, no Pacaembu, onde ganhou por 2 a 0 para fazer a festa com a Fiel torcida. E o meio-campista também lembra que precisou superar um problema físico para estar em campo diante dos são-paulinos naquela finalíssima.

- Ganhamos o primeiro jogo e no segundo eu joguei de máscara. Estava com o rosto fraturado. Foi um título importante, pois você é lembrado com a camisa do clube quando é campeão. É sempre importante conquistar títulos - destacou o jogador, que em 2013 também foi campeão paulista pelo Corinthians e depois brilharia na campanha rumo à conquista do Brasileirão de 2015.

ENCARAR TODOS OS JOGOS 'COMO SE FOSSE UMA FINAL'

O objetivo do Corinthians no clássico desta segunda-feira é vencer para ficar mais perto do G4 do Brasileirão. E ao projetar o duelo, Renato Augusto voltou a destacar a importância de o Timão encarar cada confronto deste segundo turno da competição como se fosse sempre uma decisão. O meia já havia falado isso antes do jogo contra o Sport, que superou os corintianos por 1 a 0 na Arena Pernambuco, mas agora ele espera triunfar diante do Tricolor.