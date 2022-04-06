Renato Augusto reconhece partida ruim do Corinthians, e fica na bronca com pênalti marcado: 'Não foi'

O Corinthians começou a sua jornada na Libertadores 2022 com o pé esquerdo, ao perder por 2 a 0 para o Always Ready, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Renato Augusto reconheceu a partida abaixo da equipe, mas ficou na bronca com a arbitragem, principalmente na marcação do pênalti de João Pedro, aos cinco minutos do primeiro tempo.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

- Tivemos um jogo ruim, não jogamos bem. Um pênalti que na minha opinião não foi. Se tivesse o VAR, talvez não daria o pênalti. Um torneio difícil, e agora temos dois jogos em casa, para pontuar, e buscar a classificação - disse Renato.

> TABELA - Timão avança na Libertadores? Confira a tabela e simule os jogos​Agora, o próximo desafio do Timão na Libertadores é diante do Deportivo Cali-COL, que derrotou o Boca Juniors na Colômbia e está com três pontos no Grupo E, assim como os bolivianos. O jogo será na quarta-feira (13), às 21h, na Neo Química Arena

O camisa 8 do Corinthians elogiou a equipe colombiana, e disse que o alvinegro paulista precisa focar na correção dos problemas para poder seguir vivo no sonho de classificação ao mata-mata.

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- Uma boa equipe, conheço alguns jogadores. O mais importante agora é trabalhar em cima da gente, trabalhar bem e forte para tentar conquistar os pontos - concluiu o meia.

No meio do caminho, a equipe de Vítor Pereira vai até o Rio de Janeiro no domingo (10), onde encara o Botafogo pela primeira rodada do Brasileirão, às 16h, no Nilton Santos.