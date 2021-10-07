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Renato Augusto rasga elogios a Sylvinho e prevê: 'Pode vir a ser um dos maiores treinadores do Brasil'

Meia exalta nível do técnico corintiano, lembra papel importante desempenhado por ele na parte emocional e ressalta que comandante conta com 'total confiança' do elenco alvinegro...
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Publicado em 

07 out 2021 às 18:38

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:38

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
Ainda no início de sua carreira como técnico, Sylvinho enfrentou períodos complicados durante a atual passagem pelo comando do Corinthians e ficou sob intensa pressão no seu cargo antes do Dérbi contra o Palmeiras. Porém, conseguiu triunfar no clássico, se segurou no cargo e depois completou uma sequência de dez jogos de invencibilidade na equipe alvinegra.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Com o seu time reforçado com nomes de peso e agora exibindo um bom futebol, Sylvinho recebeu uma série de elogios de Renato Augusto na entrevista coletiva que o meio-campista concedeu nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, onde o grupo corintiano fez o último treino antes de viajar para Recife. No sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, o Timão encara o Sport pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O meia de 33 anos lembrou da trajetória vitoriosa do técnico como jogador de grandes clubes e também do papel que o mesmo desempenhou como auxiliar de Tite na Seleção Brasileira, na qual Renato esteve junto com o comandante na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.- Sylvinho é um cara de altíssimo nível, jogou em Barcelona, Manchester City, Arsenal, é um cara que entende muito de futebol, estudou bastante, trabalhou bastante com o Tite, que é, talvez, o maior treinador com quem eu trabalhei. Ele tem total confiança nossa, dá abertura para nós, sempre me deu abertura, entende o que é o Corinthians - ressaltou Renato Augusto.
Em seguida, o jogador exaltou o importante trabalho que o técnico vem conseguindo realizar no campo psicológico, que foi fundamental para o grupo ter a confiança necessária para vencer o Palmeiras por 2 a 1 no clássico que fortaleceu o treinador no comando do Corinthians, Depois disso, o time ainda conseguiu buscar um heroico empate por 2 a 2 com o Bragantino, fora de casa, e derrotou o Bahia por 3 a 1, de virada, na Neo Química Arena, nos últimos duelos pelo Brasileirão.
- Ele nos ajudou bastante quanto a isso, na parte emocional. Pode vir a ser um dos maiores treinadores aqui no Brasil em pouco tempo. Estuda bastante, entende do jogo, claro que vão ter erros e acertos, e temos de ter compreensão com isso, como temos com um companheiro que erra um passe, um chute. E o mais importante é que ele tenta o melhor para o grupo. Tem total confiança nossa e acho que estamos no caminho certo - completou Renato Augusto.
Com um retrospecto de cinco vitórias e cinco empates nas últimas dez partidas, o Corinthians entrou na briga direta pela vice-liderança do Brasileirão. Figura hoje na quinta posição da tabela, com 37 pontos, apenas dois atrás de Flamengo, Palmeiras e Fortaleza, que estão empatados com 39 e só estão atrás do Atlético-MG, líder disparado, com 50 pontos.

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