Renato Augusto fica fora de primeiro treinamento do Corinthians para o confronto diante da Chapecoense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de folgar no dia anterior, o elenco do Corinthians realizou no final da tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o seu primeiro treino de preparação para o duelo contra a Chapecoense, na próxima segunda, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a principal novidade da atividade foi a ausência do meia Renato Augusto, poupado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O clube informou que o jogador de 33 anos foi o único do elenco que acabou sendo preservado do treinamento no gramado para poder realizar um trabalho de controle de carga muscular nas dependências internas do CT corintiano.

Com grande histórico de lesões de sua carreira, Renato Augusto vem sendo preservado com frequência durante os períodos de preparação do Timão para as partidas deste Brasileirão. Isso ocorreu, por exemplo, na semana passada, quando o técnico Sylvinho dirigiu cinco atividades visando o confronto com o Internacional, no Beira-Rio, onde sua equipe empatou por 2 a 2, no domingo.Na capital gaúcha, Renato Augusto esteve em campo durante quase todo o tempo do duelo, no qual foi substituído apenas nos acréscimos da etapa final, aos 47 minutos, quando deu lugar a Jô. E neste finalzinho ele amargou junto com o time o gol marcado pelo Colorado que definiu a igualdade no placar.

A tendência é a de que nesta quarta-feira o meio-campista volte a treinar com o elenco no gramado do CT Joaquim Grava, onde o Corinthians trabalhará novamente no período da tarde, segundo programação divulgada pelo clube.

NOVIDADES NA ESCALAÇÃO NO GOL E NA ZAGA

Para o jogo diante da Chapecoense, o Corinthians não poderá contar com Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Donelli, considerado hoje o segundo goleiro do elenco alvinegro, deve ser confirmado por Sylvinho na equipe. O volante Xavier, expulso contra o Inter, também está fora deste próximo duelo e não poderá servir nem como opção de banco desta vez.

Em compensação, o treinador corintiano voltará a contar com o zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão na rodada passada. Com isso, Raul Gustavo, que substituiu o defensor no Sul, deverá figurar novamente entre os reservas. Já o substituto do lesionado meia-atacante Willian continua sendo um mistério, já que Adson e Vitinho, escolhidos para ocupar o lugar do titular nas duas últimas partidas, não tiveram sucesso e foram sacados no segundo tempo.