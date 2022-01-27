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Renato Augusto e Willian fazem trabalhos internos, mas não preocupam no Corinthians

Dupla fez somente uma atividade de controle de cargas e não treinaram com bola nesta quinta-feira (27)...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 13:05
A dupla de meias Renato Augusto e Willian não treinaram com bola no treinamento do Corinthians na manhã desta terça-feira (27), no CT Joaquim Grava. Os atletas fizeram um trabalho de controle de carga, mas não preocupam para o próximo compromisso do Timão, contra o Santo André, neste domingo (30), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Ambos os jogadores foram titulares na estreia corintiana na competição estadual, que aconteceu na última terça-feira (25), com empate sem gols diante da Ferrroviária, na Neo Química Arena. Renato atuou durante os 90 minutos, já Willian foi substituído apenas aos 33 minutos do segundo tempo, para a entrada de Gustavo Mosquito.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
Ainda assim, como os dois jogadores possuem idade mais avançada em relação a média do elenco, e também tiveram problemas físicos recentes, a ideia da comissão técnico corintiana foi preservá-los do treino com bola desta manhã.
Já os demais jogadores disponíveis foram até o gramado e, após o aquecimento, fizeram um trabalho de posse de bola em campo reduzido. No fim, também houve treino de jogadas de bolas paradas.
O Corinthians voltará aos treinamentos nesta sexta-feira (28), novamente no período matutino. Será a penúltima atividade antes do confronto diante do Ramalhão.
Crédito: (Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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