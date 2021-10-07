Renato Augusto diz se inspirar em Elias e Paulinho no Corinthians: 'Têm o feeling do gol'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos grandes reforços trazidos pelo Corinthians recentemente foi Renato Augusto. Com sua técnica apurada e sua inteligência tática, ele tem feito a diferença nessa sua volta ao clube. Mas além dessas características, o meia diz se inspirar em dois corintianos históricos: Elias e Paulinho, esse último ele até abriu as portas para uma possível chegada no início da próxima temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Versátil no meio-campo, Renato tem jogado com um segundo volante, mas pode exercer outras funções no setor, como a de primeiro homem, algo que fez em alguns minutos do duelo com o Red Bull Bragantino. Essa porém não foi a primeira vez que trabalhou dessa forma. Por conta dessas mudanças e necessidade de aperfeiçoamento, ele se baseia em antigos companheiros.

- Joguei a Olimpíada (de 2016) toda de primeiro volante, não é uma novidade pra mim, na China também fiz algumas vezes, mas a função que mais gosto é a de 8, de meia, a que venho jogando. Em alguns momentos, vai precisar, como contra o Bragantino, quando o Sylvinho fez uma substituição e eu recuei. Acabei até fazendo um gol mesmo nesta função.

- O que procuro é estar perto da área, pisar na área. Aprendi muito com jogadores com quem joguei. Quando era mais novo, não tinha tanto a ideia de jogar perto do gol, mas joguei com Elias e Paulinho, jogadores que têm o feeling do gol, que entendem essa infiltração. Procurei aprender com eles, para entrar na área e fazer mais gols - completou.Perguntado sobre a possibilidade e Paulinho fazer a função de primeiro volante, Renato Augusto se esquivou e deixou a "bomba" nas mãos de Sylvinho. Mesmo assim, deixou as portas abertas para seu companheiro de Seleção na Copa de 2018 voltar ao Corinthians em um futuro próximo.

- A questão tática seria mais com o Sylvinho. Ele até passou na Arábia Saudita um pouco, não sei como vem jogando. Mas é um cara de alto nível. Se realmente vier, será de grande valia para nós.