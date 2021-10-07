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Renato Augusto diz que 'todos jogos são difíceis' e pede para Corinthians encarar o Sport 'como uma final'

Meia contém euforia com bom momento do Timão e minimiza má fase de rival ao projetar duelo de sábado; jogador também diz ser cedo pra sonhar com a chance de lutar pelo título...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 15:00

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 15:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Pouco depois de treinar com o elenco do Corinthians, Renato Augusto concedeu entrevista coletiva no início da tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, onde projetou a partida que o time fará contra o Sport, no sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians​​E apesar de o Corinthians estar há dez jogos invicto, vir embalado de uma boa vitória por 3 a 1 sobre o Bahia e ainda ter pela frente o atual vice-lanterna do Brasileirão, o meio-campista conteve a euforia ao exaltar o alto nível de competitividade entre todos os times da competição.
- Todos os jogos são muito difíceis. É complicado. Além de ter um nível alto, você tem um desgaste físico muito grande e também tem o desgaste das viagens, sendo que você tem uma sequência grande de viagens. Já perdemos pontos em jogos assim e nós temos de encarar esse jogo como se fosse uma final - ressaltou Renato Augusto.Um exemplo claro da dificuldade enfrentada pelos principais favoritos ao título do Brasileirão ocorreu na noite da última quarta-feira, quando o líder Atlético-MG não conseguiu passar de um empate por 2 a 2 com a lanterna Chapecoense, em Chapecó.
Na quinta posição do Brasileirão, com 37 pontos, o Corinthians está 13 atrás dos atleticanos, que também ostentam 11 de vantagem sobre Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, hoje empatados com 39.
E a ótima crescente do Timão e possíveis tropeços dos adversários fazem com que Renato Augusto mantenha a esperança de sonhar com o título nacional, mas ele reconhece que esta não é a realidade vivida pela equipe e alerta sobre a necessidade de sempre focar apenas o próximo jogo.
- Há pouco tempo, quando eu cheguei, falavam até de rebaixamento. Então o momento (de pensar em título) não é esse. O momento é o de a equipe se consolidar, ganhar e crescer neste final de temporada. Estamos em construção, com jogadores chegando agora -, lembrou Renato Augusto.
- O momento é pensar no próximo jogo, sem criar muita expectativa. Lá na frente a gente vai ver, mas acho que o mais importante é a gente continuar jogando bem, conquistando pontos, para a gente ganhar confiança - completou.
Invicto há dez jogos, o Corinthians foi derrotado pela última vez há mais de dois meses, no dia 1º de agosto, quando perdeu para o Flamengo por 3 a 1, na Neo Química Arena. Depois deste duelo, acumulou cinco vitórias e cinco empates no Brasileirão, no qual agora vem se consolidando como um dos principais protagonistas na luta pelas primeiras posições da tabela.

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