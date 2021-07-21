Renato Augusto consegue liberação e fica mais perto do Corinthians

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O negócio entre Corinthians e Renato Augusto avançou ainda mais na noite da última terça-feira (20). O jogador conseguiu a sua rescisão junto ao Beijing Guoan, da China, por meio da Fifa, e está livre no mercado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Por conta de questões financeiras, a equipe asiática tentou dificultar o desligamento, mas o atleta não joga nem recebe salários desde dezembro, quando foi proibido de entrar em território chinês, devido às restrições por conta da pandemia do novo coronavirus.

A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.Com Renato sem vínculo empregatício com outra agremiação, as conversas da diretoria corintiana com o estafe do jogador, que já estavam avançadas, tendem a tornar-se proposta oficial. O Timão só estava esperando o meia se desvincularam da equipe chinesa para formalizar o interesse.

Existe um otimismo grande por parte da direção do Alvinegro para um acerto ainda nesta semana.

Desde dezembro, Renato Augusto treina de forma particular no Rio de Janeiro para não onerar a sua parte física.

O Flamengo chegou a abrir conversas com o atleta, mas não avançou. Times estrangeiros também demonstraram interesse, mas desde o início a evolução nas tratativas com o Corinthians empolgaram ambas as partes.