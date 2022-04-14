Renato Augusto confia na liderença do Corinthians na fase de grupos da Libertadores

Considerado pela Conmebol o melhor jogador em campo na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Deportivo Cali, da Colômbia, nesta quarta-feira (13), pela segunda rodada do grupo E da Copa Libertadores da América, o meia Renato Augusto demonstrou total confiança que o Timão terminará na liderança da sua chave.O triunfo corintiano sobre a equipe colombiano embolou o grupo, que agora tem todos os times com três pontos, já que venceram e perderam uma partida. O Time do Povo, no entanto, é o lanterna com um gol de saldo a menos do que Always Readyu-BOL, Boca Júniors-ARG e o próprio Cali.

- Mais importante é ganhar os três jogos em casa e tentar pontuar fora, com um empate ou até mesmo com a vitória. É um grupo difícil, mas temos totais condições de sairmos classificados e buscarmos o primeiro lugar – disse o jogador na saída de campo.

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O triunfo diante do Deportivo Cali foi justamente no primeiro jogo do Corinthians em sua arena nesta edição da Libertadores. Antes, o clube havia estrado como visitante e perdido por 2 a 0 para o Always Ready, da Bolívia, na primeira rodada da sua chave na Liberta.

O saldo do Timão contra os azucareros foi positivo. O time alvinegro foi melhor durante toda a partida, tendo 60% de posse de bola, finalizando o triplo do que o adversário e tendo uma vitória mínima justamente pela dificuldade de criação e definição que teve na partida.

- (O Deportivo Cali) dificultou o nosso jogo, mas mesmo assim criamos oportunidade e conseguimos o resultado – afirmou o meia Willian, que também se destacou pelo Corinthians, ao fim da partida.

Agora, a equipe do Parque São Jorge terá uma ‘folga’ de Libertadores. Neste sábado (18), o clube recebe o Avaí, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Já no próximo meio de semana, na quarta-feira (20), o Alvinegro visita a Portuguesa do Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Pela Liberta, o Timão volta a campo no dia 26 de abril, às 21h30, contra os argentinos do Boca Júniors, na Neo Química Arena.