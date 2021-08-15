Renato Augusto celebra gol em reestreia pelo Corinthians e avisa: 'Dá para melhorar muito'

Crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

O Corinthians fez um grande jogo na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na tarde deste domingo, na Neo Química Arena. Mas o grande destaque do dia foi a reestreia de Renato Augusto com a camisa alvinegra e ela veio com direito a um golaço do meia no segundo tempo, logo após entrar em campo. Apesar desse brilho instantâneo, ele avisou que ainda tem muito a melhorar em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Um dos melhores do duelo, Renato foi entrevistado pela TV Globo na saída do gramado e não escondeu a felicidade não apenas pelo triunfo e pelo belo tento que marcou, mas também por voltar a jogar após oito meses sem atuar. No entanto, ele sabe que pode entregar ainda mais daqui para frente.

- Acaba sendo engraçado, você se sente um garoto de novo, de voltar a jogar, são oito meses sem jogo, você sente um pouco, principalmente no início. Fiquei feliz pelo gol, mas eu sei que dá para melhorar muito - declarou.Renato, como era previsto, jogou por volta de 30 minutos, já que entrou em campo aos 16 da etapa final e a partida terminou aos 49. Seu gol saiu um pouco depois de sua entrada no lugar de Roni, aos 22 minutos, com um chute de categoria de fora da área que encobriu o goleiro Richard. Mesmo assim, com tudo o que apresentou na tarde deste domingo, o meia não está satisfeito.

- Errei algumas coisas que normalmente eu não erro, bola que eu normalmente eu ganho, mas estou feliz pela vitória, feliz pelo gol e agora é trabalhar.