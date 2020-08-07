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Renato assume a direção técnica do Santos, e clube terá a gestão de futebol planejada para 2019

Ex-volante santista retorna ao cargo que ocupou durante três meses no ano passado; profissional havia sido remanejado para a supervisão de desenvolvimento...
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Publicado em 

07 ago 2020 às 13:07

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 13:07

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Um ano e oito meses depois, o Santos terá a equipe que comanda o seu futebol planejada, mas não concretizada, em 2019. O clube que anunciou Cuca como novo treinador no início da tarde desta sexta-feira (07), também comunicou que o ex-jogador Renato, que atuava na supervisão técnica de desenvolvimento, voltará à direção técnica, cargo que era ocupado por William Thomas, que pediu demissão na manhã desta quinta-feira (06).
Ao anunciar a aposentadoria como atleta, em 2018, Renato aceitou o convite da diretoria santista para integrar o Departamento de Futebol do clube no ano seguinte, contando com o apoio de Cuca, então treinador. No entanto, o técnico não permaneceu no Peixe na temporada seguinte, por problemas de saúde, sedo substituído por Jorge Sampaoli, hoje no Atlético-MG.Renato Florêncio assumiu a superintendência no prazo estipulado, mas pediu afastamento três meses depois, alegando problemas pessoais. No início desse ano, Renatinho foi remanejado e trabalhava coma integração entre categorias de base e equipe profissional.
O retorno do ex-camisa oito à função é a sexta mudança feita no comando do departamento, desde que o presidente José Carlos Peres assumiu o Santos, em janeiro de 2018. Entre as idas e vindas de Renato e a passagem de William Thomas, também exerceram a função Gustavo Vieira de Oliveira e Ricardo Gomes.

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