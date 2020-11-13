Renan festeja jogo pelo Palmeiras na Copa do Brasil: 'Um sonho realizado'

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A vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Ceará na última quarta-feira (11), no Allianz Parque, foi especial por diversos motivos. Amplamente desfalcado, o Alviverde conseguiu levar uma larga vantagem para o jogo de volta e contou com uma bela atuação do jovem Renan, de apenas 18 anos.

Lateral-esquerdo de origem, Renan vem atuando como zagueiro entre os profissionais do Palmeiras. O jogador, que era o capitão do sub-20 alviverde, está no clube desde os 13 anos de idade e renovou seu contrato até 2025 recentemente.

Muito elogiado em sua primeira partida pela Copa do Brasil, Renan comentou ao LANCE/NOSSO PALESTRA:- Estrear na Copa do Brasil é mais um sonho realizado, sem dúvida alguma. Acho que fiz um jogo seguro, simples, porque acredito que na defesa o mais importante é ser simples, então fiquei feliz com a minha atuação - afirmou Renan.

Renan teve uma estreia turbulenta no Palmeiras. Ele foi titular na derrota por 3 a 1 para o Coritiba, no dia 14 de outubro, que resultou na demissão de Vanderlei Luxemburgo. O zagueiro também comentou a mudança de fase vivida pelo time atualmente:

- Me senti mais seguro por ser meu segundo jogo no profissional e também pelo momento que a equipe está vivendo. Estamos em uma fase muito boa e isso nos passa uma confiança a mais pra gente que está dentro de campo.

Por fim, Renan fez um alerta para o jogo decisivo contra o Ceará na próxima quarta-feira (18), ressaltando que a equipe deve manter a concentração para confirmar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil:

- Conseguimos uma boa vantagem, uma vitória por 3 a 0, mas a concentração tem que ser a mesma no jogo de volta. Temos que entrar ligados da mesma maneira que fizemos no jogo de ida e se Deus quiser vamos sair com a classificação.