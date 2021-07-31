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Renan, do Palmeiras, fala sobre lance polêmico no fim do Choque-Rei: ‘Não foi falta’

Zagueiro gostou da atuação da equipe alviverde na etapa final e lamentou o resultado de 0 a 0 no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 19:00
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Após empatar com o São Paulo por 0 a 0, no Morumbi o polivalente Renan avaliou o lance polêmico que gerou o gol contra de Gustavo Gómez, anulado pelo VAR. Para o jovem defensor do Palmeiras, na origem da jogada não houve falta. O atleta classificou o lance foi uma disputa normal de bola e concordou com a reclamação do treinador Abel Ferreira.– Na minha interpretação, achei que não foi falta (no lance do gol anulado do São Paulo no fim do jogo). Disputei a bola pelo no alto e corpo a corpo. Não tive intenção de fazer falta. Para mim, não foi falta, concordo com o Abel – discursou, referindo-se ao técnico alviverde.
Renan reconheceu a força do São Paulo jogando no Morumbi e gostou da atuação do Verdão no segundo tempo. O beque lamentou o empate no clássico e afirmou que espera sair vitorioso contra o rival no duelo da Libertadores, no dia 10 de agosto.– Sabemos que é uma equipe forte do outro lado. Todos os confrontos contra eles são bons. Eu gostei bastante do segundo tempo da equipe. Procuramos o gol. Infelizmente não fizemos, mas estamos aí. Se Deus quiser, na Libertadores, vamos sair com a vitória – finalizou.
O Palmeiras volta a campo no Brasileirão no próximo sábado, contra o Fortaleza, no Allianz Parque, às 21 horas, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Maior Campeão Nacional lidera o certame nacional, com 32 pontos somados.

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