Renan, do Palmeiras, fala sobre lance polêmico no fim do Choque-Rei: ‘Não foi falta’

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

Após empatar com o São Paulo por 0 a 0, no Morumbi o polivalente Renan avaliou o lance polêmico que gerou o gol contra de Gustavo Gómez, anulado pelo VAR. Para o jovem defensor do Palmeiras, na origem da jogada não houve falta. O atleta classificou o lance foi uma disputa normal de bola e concordou com a reclamação do treinador Abel Ferreira.– Na minha interpretação, achei que não foi falta (no lance do gol anulado do São Paulo no fim do jogo). Disputei a bola pelo no alto e corpo a corpo. Não tive intenção de fazer falta. Para mim, não foi falta, concordo com o Abel – discursou, referindo-se ao técnico alviverde.

Renan reconheceu a força do São Paulo jogando no Morumbi e gostou da atuação do Verdão no segundo tempo. O beque lamentou o empate no clássico e afirmou que espera sair vitorioso contra o rival no duelo da Libertadores, no dia 10 de agosto.– Sabemos que é uma equipe forte do outro lado. Todos os confrontos contra eles são bons. Eu gostei bastante do segundo tempo da equipe. Procuramos o gol. Infelizmente não fizemos, mas estamos aí. Se Deus quiser, na Libertadores, vamos sair com a vitória – finalizou.