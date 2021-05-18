Renan descreve como 'sonho' jogar no Palmeiras e comenta parceria com Gómez e Luan

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro Renan, cria das categorias de base do Palmeiras, assumiu a titularidade do time no início desta temporada e vem se destacando em campo. Na última partida, contra o Corinthians, o jogador foi elogiado novamente por sua maturidade e qualidade técnica.

Na última segunda-feira (17), a Cria da Academia concedeu entrevista ao programa Tá na Área, do SporTV, e comentou sobre a sensação de vestir a camisa do Alviverde.

– Segredo não tem, é o trabalho. A gente trabalha no dia a dia com ajuda dos mais experientes. O mais importante é ajudar o Palmeiras, está dando tudo certo e estou conseguindo desempenhar um bom futebol. Você fica muito grato e feliz por estar no elenco do Palmeiras, é um sonho de criança jogar em uma equipe como o Palmeiras. Gratidão resume bastante isso – afirmou.>> ATUAÇÕES: Victor Luís e Luiz Adriano marcam e garantem o Palmeiras na decisão>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

Entre as características do defensor de apenas 18 anos, destaca-se a imposição física, acima do padrão para a sua idade. Em relação a isso, Renan explicou que a estrutura do clube o auxilia a aprimorar esta parte.

– Estou conseguindo me manter bem fisicamente. A estrutura do clube ajuda bastante na recuperação, temos profissionais de qualidade. Exige bastante do físico, mas ainda sou novo. Estou com gás e espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor maneira possível.

No esquema de três zagueiros, o jovem tem como parceiros de zaga dois atletas que já têm alguns anos de titularidade no Verdão. Ele assumiu a posição pela esquerda por ter uma formação também como lateral na base.

– É estar vivendo um sonho jogar com Gustavo Gómez e Luan. Passam muita confiança, em caso de falha você tem um jogador para ajudar e dar um suporte. É a realização de um sonho poder jogar com eles – declarou Renan, elogiando a parceria na zaga alviverde.Ainda sobre inspirações no mundo do futebol, a Cria analisou o duelo contra o São Paulo na final do Paulistão e descreveu o fato de enfrentar Miranda como um sonho.

– Sem dúvida vai ser um grande espetáculo, são duas equipes muito fortes, preparadas, com jogadores experientes e com juventude. Vai ser um jogo muito difícil. Se Deus abençoar, queremos sair campeões… Miranda é jogador de seleção, é um cara que é referência para qualquer jogador de futebol, é um dos melhores. É mais um sonho poder dividir o campo como um cara como Miranda, da seleção e que já jogou na Europa.

Promissor e já no radar de grandes equipes, a prata da casa do Verdão renovou seu contrato no ano passado com o clube até 2025. Por fim, Renan ponderou sobre a expectativa da temporada no Palmeiras e projetou o possível futuro na Europa.

– Estamos na reta final do Paulista, jogando Libertadores. Você ouve (especulação), mas não entra, você precisa estar concentrado hoje. Levo isso com isso, minha família me ajuda. Estou em um clube muito grande, a concorrência é muito grande. Espero continuar por muito tempo, se for da vontade de Deus.

– Claro que é um sonho para todo jogador de futebol (jogar na Europa), mas eu estou vivendo hoje um sonho. Não tem como estar mais concentrado. Está tudo no Palmeiras, vivendo um sonho no Palmeiras. Espero dar muita alegria para essa torcida. As coisas acontecem naturalmente, mas meu foco é o Palmeiras – encerrou.