Renan comenta sobre o seu primeiro jogo pelo Red Bull Bragantino

‘Foi uma bola diferente que aconteceu no gol contra. Foi uma infelicidade no primeiro lance, que sempre vai acontecer, acontece com todo mundo. Mas o mais importante é isso: estar com a mente preparada para tudo o que pode acontecer no jogo. Fui infeliz ali, mas fui feliz no final, fui feliz e pude fazer o gol do empate, que é importante conquistar um pontinho’, declarou ao Premiere.