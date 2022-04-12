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futebol

Renan comenta sobre o seu primeiro jogo pelo Red Bull Bragantino

Zagueiro foi o protagonista do Massa Bruta no duelo que aconteceu no Alfredo Jaconi...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 15:29

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 15:29

O zagueiro Renan foi o grande nome do Red Bull Bragantino na estreia do time no Campeonato Brasileiro, diante do Juventude.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Em seu primeiro jogo pelo Massa Bruta, ele marcou um gol contra e depois salvou o time da derrota nos minutos finais.
‘Foi uma bola diferente que aconteceu no gol contra. Foi uma infelicidade no primeiro lance, que sempre vai acontecer, acontece com todo mundo. Mas o mais importante é isso: estar com a mente preparada para tudo o que pode acontecer no jogo. Fui infeliz ali, mas fui feliz no final, fui feliz e pude fazer o gol do empate, que é importante conquistar um pontinho’, declarou ao Premiere.
Crédito: AriFerreira/Bragantino

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