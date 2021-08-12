Remo x Vasco: onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Paulo Sergio/LANCE!Press

O Vasco encara o Remo nesta sexta-feira, no Baenão, em Belém (PA). O Cruz-Maltino tentará engatar a terceira vitória seguida, enquanto o time da casa buscará voltar a vencer depois de duas partidas. Com 28 pontos, o Gigante da Colina chegou a dormir no G4 após a última vitória, mas foi ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, que derrotou o vice-líder Náutico.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO técnico Lisca terá que montar um quebra-cabeça para montar o time que entra nesta sexta em campo O comandante não poderá contar com Léo Matos, Leandro Castan e Marquinhos Gabriel, que estão suspensos. Além deles, Bruno Gomes, Michel e Daniel Amorim se recuperam de lesão e Morato estou positivo para Covid-19.

Por outro lado, o time terá três reforços importantes para tentar a terceira vitória seguida na competição. O atacante Germán Cano volta de suspensão, Riquelme se recuperou de uma torção e estará à disposição, e o medalhista olímpico Ricardo Graça se reapresentou e viajou com a equipe para Belém, do Pará.

Do lado do time paraense, Felipe Conceição não poderá contar com Felipe Gedoz, suspenso. Fredson, Thiago Ennes e Pingo também não estarão à disposição para a partida. Na frente, o técnico terá Renan Gorne, que marcou os últimos dois gols do time no campeonato. O Leão Azul tem vinte pontos e desde a chegada do novo comandante deu uma arrancada e se afstou da zona da degola.

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FICHA TÉCNICAREMO X VASCO

Data/Hora: 13/8/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: Baenão, em Belém (PA)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)Onde assistir: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

REMO (Técnico: Felipe Conceição)Vinícius, Wellington Silva (Suéliton), Romércio, Rafael Jensen e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas e Matheus Oliveira; Erick Flores, Renan Gorne e Victor Andrade.

Desfalques: Fredson, Thiago Ennes e Pingo (lesionados), Wellington Silva (dúvida) e Marcos Junior (impedimento contratual)Suspenso: Felipe GedozPendurados: Kevem, Rafael Jansen, Thiago Ennes, Igor Fernandes e Pingo

VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Zeca, Miranda, Ernando (Ricardo Graça) e MT (Riquelme); Romulo, Juninho e Sarrafiore; Gabriel Pec, Cano e Léo Jabá.