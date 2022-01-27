Relembre as últimas estreias do Fluminense no Campeonato Carioca

A espera acabou. Pouco mais de um mês depois do fim da temporada passada, o Fluminense estreia em 2022 com grandes ambições depois de reforçar o elenco. A primeira partida será nesta quinta-feira, às 20h30, contra o Bangu, no Estádio Luso-Brasileiro. O Tricolor tem um histórico recente equilibrado nos inícios dos anos e quer começar com o pé direito. O duelo tem transmissão em tempo real do LANCE!.Desde 2011, quando o Tricolor jogou justamente contra o Bangu, são seis vitórias, um empate e quatro derrotas. No total do Campeonato Carioca, as estreias do Flu tiveram, em 116 partidas, 77 vitórias, 21 empates e apenas 18 derrotas. Diante do adversário desta noite, o Fluminense já estreou nove vezes. Vitórias em 2011, 1938, 1934, 1924, 1923 e 1920, empates em 1949, 1932 e 1925. Nunca houve uma derrota.

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RELEMBRE AS ESTREIAS

2021Resende 2x1 Fluminense - Maracanã - 04/03/2021

Com um time formado basicamente por jovens do Sub-23, o Resende venceu de virada o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã. Erros de arbitragem marcaram o confronto. Houve gol mal anulado de Caio e uma reclamação de um pênalti em Miguel. O árbitro Grazianni Maciel Rocha e o bandeira acabaram afastados posteriormente por conta disso.

2020Cabofriense 0 X 1 Fluminense - Elcyr Mendonça - 19/01/2020

O Fluminense estava cheio de desfalques, mas venceu a Cabofriense por 1 a 0, na estreia em 2020. Nene marcou após passe de Hudson, já na reta final. O Tricolor também reclamou de um pênalti não marcado. Os donos da casa chegaram a perder um gol inacreditável com Max - Luccas Claro salvou.2019Fluminense 1 X 1 Volta Redonda - Maracanã - 19/01/2019

Na estreia de Fernando Diniz, o Fluminense ficou no empate em 1 a 1 com o Volta Redonda, no Maracanã. João Carlos, de pênalti, marcou para o Voltaço após falha da equipe. Ibañez fez o gol de empate já aos 40 minutos do segundo tempo. Foi um jogo de altos e baixos para o Tricolor.

2018Boavista 3 X 1 Fluminense - Elcyr Mendonça - 17/01/2018

Com um time recheado de garotos, o Fluminense parou em tarde inspirada de Erick Flores, que marcou duas vezes, para dar a vitória por 3 a 1 para o Boavista. O Tricolor chegou a empatar, com Caio, mas o time de Saquarema foi melhor. O voo que trazia a delegação dos Estados Unidos, após a disputa da Florida Cup, sofreu atraso e os atletas que iriam compor o grupo para a partida não chegaram a tempo.

2017Vasco 0 X 3 Fluminense - Nilton Santos - 29/01/2017

O Fluminense venceu com autoridade o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2017, atropelando o Vasco em um 3 a 0. Wellington Silva, Marcos Junior e Henrique Dourado fizeram os gols. Sornoza, uma das contratações do Tricolor, foi destaque da equipe.2016Volta Redonda 3 X 1 Fluminense - Raulino de Oliveira - 31/01/2016

Com uma atuação ruim no Raulino de Oliveira, especialmente da defesa, o Fluminense estreou no Campeonato Carioca com derrota por 3 a 1 para o Volta Redonda. Tiago Amaral fez dois, Pedro Isidoro um e Fred descontou de pênalti. O lance do primeiro gol começou com uma bola perdida por Henrique no ataque. O zagueiro ainda seria expulso no seu primeiro jogo oficial.

2015Fluminense 2 X 1 Friburguense - Raulino de Oliveira - 01/02/2015

O primeiro jogo após as saídas da Unimed e de Conca foi de vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Friburguense. Vinícius, recém-contratado, abriu o placar e Fred garantiu o resultado de pênalti. O camisa 9 havia acabado de renovar o contrato até 2018 (mas saiu antes). Thalles descontou.