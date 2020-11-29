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Relembre as propostas e a trajetória de Duílio Monteiro Alves, novo presidente do Corinthians

Eleito presidente até o final de 2023, Duílio tem uma vida ativa no Corinthians. Fazendinha, inauguração do CT da base e projetos para o sócio torcedor estão nas promessas...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 08:30
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Duílio Monteiro Alves foi eleito novo presidente do Corinthians no último sábado, com 1.081 votos, vencendo Augusto Melo e Mario Gobbi.
VEJA A SITUAÇÃO DO CORINTHIANS NO CAMPEONATO BRASILEIRO
O mandatário corintiano tem 45 anos e foi escolhido por Andrés Sanchez, em 2010, para ingressar no departamento de futebol e trabalhar ao lado de Roberto de Andrade, em substituição a Mário Gobbi, depois de liderar o departamento cultural durante o centenário.O candidato também foi diretor-adjunto de futebol no mandato de Mário Gobbi, entre 2012 e 2015. Voltou em 2018, assim que Andrés Sanchez foi eleito para sua segunda passagem pela presidência, como diretor de futebol.
Em conversa com o LANCE! antes das eleições, Duílio comentou sobre alguma de suas propostas, entre elas a revitalização completa da Fazendinha, estádio do clube localizado no Parque São Jorge.
- Vamos viabilizar o projeto Arena Fazendinha, que irá trazer grandes shows e eventos para nossa querida Fazendinha, que será revestida com gramado sintético padrão Fifa, trazendo novas receitas, facilitando a montagem e desmontagem dos eventos sem prejudicar os jogos e a utilização de outros espaços, viabilizando também seu uso frequente pelos sócios, além de poder voltar a receber alguns treinos do time principal e apresentação de novas contratações - prometeu.
Entre as obras para o futebol, Duílio comentou sobre a inauguração do CT da base, que ficará localizado em anexo ao CT do clube profissional, o Dr. Joaquim Grava e também falou sobre os programas para o Fiel Torcedor.
- Teremos a finalização do alojamento do CT da Base, que já está em uso, e que certamente irá ajudar bastante na formação e revelação de novos atletas. Com isso teremos retorno dentro e fora de campo, sendo que as receitas geradas serão essenciais para equilibrar as contas mais rapidamente. Por fim, temos que tornar o Fiel Torcedor mais atrativo, aumentando os benefícios para quem não mora em São Paulo, trazendo conteúdos exclusivos, experiências e vantagens diferenciadas, buscando também inspiração em planos de torcedores que são sucesso pelo mundo, como o do Benfica-POR, por exemplo, que dá um desconto de R$ 1 por litro de gasolina abastecido. Há muito a ser criado nesse sentido e estamos preparados para isso.
Resta saber se Duílio conseguirá cumprir o prometido e fará um bom trabalho comandando o Corinthians até o final de 2023.

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