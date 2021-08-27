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Relembre as marcas alcançadas por Fred desde o retorno ao Fluminense

Atacante do Tricolor se tornou o maior artilheiro da Copa do Brasil e o segundo com mais gols na história do Brasileirão na mesma semana...
LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 09:00

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense chegou ao sexto jogo seguido sem vitória, mas um jogador tem algo a comemorar no meio da sequência ruim. Ao marcar o gol que estava dando o empate para o Tricolor, o atacante se igualou a Romário como o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, com 36 bolas na rede. No fim, o Flu acabou derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, na ida das quartas de final, no Estádio Nilton Santos.
+ ATUAÇÕES: Fred marca para o Fluminense e leva melhor nota; Luccas Claro vai mal e compromete
Desde o retorno às Laranjeiras, sacramentado em 31 de maio de 2020, Fred vem colecionando marcas importantes na carreira. No âmbito pessoal, ultrapassou os 400 gols marcados e, de quebra, se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, agora com 194 gols, podendo chegar aos 200 nos meses restantes de contrato (válido até o meio do ano que vem). Valdo é o líder, com 319.
Na Libertadores, ele se tornou o jogador que mais defendeu as cores do Tricolor na competição, se igualando a Thiago Neves com 28 jogos. Além disso, também fechou a participação diante do Barcelona de Guayaquil (EQU) nas quartas de final como o segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio ao lado de Palhinha, com 24 gols.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
No Brasileirão, onde ainda está vivo e pode aumentar os números, igualou Romário como o segundo maior artilheiro da competição, com 154 gols. O líder do ranking é Roberto Dinamite, com 190 gols marcados. Fred já era o artilheiro da era dos pontos corridos (desde 2003). Na atual temporada, Fred tem 30 jogos e 17 gols marcados, o artilheiro do time.
Ao converter o pênalti nesta quinta, Fred também ficou a um gol de Loco Abreu como maior artilheiro do Estádio Nilton Santos. No novo Maracanã, o atacante tem 36, mas acabou sendo ultrapassado por Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, ambos do Flamengo.

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