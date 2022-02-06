Relacionados do Vasco: Nene e mais um titular não jogam contra o Madureira

O Vasco terá dois desfalques importantes para o jogo contra o Madureira, neste domingo. A comissão técnica optou por preservar o volante Yuri Lara, que já não havia participado do último jogo, e o meia Nene, de 40 anos, jogador mais velho do elenco.No caso de Yuri, a justificativa divulgada pelo Cruz-Maltino foi a recuperação da entorse no tornozelo direito - mesma razão para a ausência no jogo contra o Boavista. Sobre Nene, o clube informou que foi seguido o planejamento. Zé Ricardo já havia informado que preservaria alguns jogadores.