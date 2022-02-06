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Relacionados do Vasco: Nene e mais um titular não jogam contra o Madureira

Meia de 40 anos e o volante Yuri Lara foram poupados pela comissão técnica e não enfrentam o Tricolor Suburbano. Escalação deverá ter outras novidades...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 12:58
O Vasco terá dois desfalques importantes para o jogo contra o Madureira, neste domingo. A comissão técnica optou por preservar o volante Yuri Lara, que já não havia participado do último jogo, e o meia Nene, de 40 anos, jogador mais velho do elenco.No caso de Yuri, a justificativa divulgada pelo Cruz-Maltino foi a recuperação da entorse no tornozelo direito - mesma razão para a ausência no jogo contra o Boavista. Sobre Nene, o clube informou que foi seguido o planejamento. Zé Ricardo já havia informado que preservaria alguns jogadores.
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Confira a lista de jogadores relacionados:
Goleiros: Thiago Rodrigues e HallsLaterais: JP Galvão, Léo Matos, Weverton, Edimar e RiquelmeZagueiros: Anderson Conceição, Luis Cangá, Ulisses e Zé VitorVolantes: Matheus Barbosa, Galarza e JuninhoMeias: MT, Bruno Nazário, Laranjeira e IsaquePontas: Gabriel Pec e Jhon SánchezCentroavantes: Raniel, Figueiredo e Getúlio
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: NenefezdoisgolsnoúltimojogodoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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