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futebol

Reinier marca seu primeiro gol na Bundesliga e Dortmund vence

Equipe construiu vitória no segundo tempo com grande partida de Jadon Sancho. Inglês participou dos três gols dos mandantes e time luta pelo G4 no Campeonato Alemão...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 13:22
Crédito: Reinier marcou seu primeiro gol com a camisa do Dortmund (INA FASSBENDER / AFP / POOL
O Dortmund encontrou dificuldades no primeiro tempo, mas venceu o Arminia com facilidade por 3 a 0 na segunda etapa pela Bundesliga. Sancho deu assistência para o primeiro gol, marcou o segundo de pênalti e participou da jogada do terceiro que terminou com o primeiro tento de Reinier com a camisa aurinegra.LÁ E CÁApesar do início forte do Dortmund, o Arminia foi o primeiro a finalizar em gol com Kunze batendo dentro da área para defesa de Hitz. Aos 27 minutos, Reus aproveitou a saída errada do goleiro adversário após uma cobrança de falta e apenas com defensores em sua frente mandou um balaço no travessão.
> Veja a tabela da Bundesliga
PRESSÃOApós a grande chance, os mandantes passaram a dominar o jogo e Reyna teve chance, mas finalizou na rede pelo lado de fora. Aos 38, Haaland recebeu passe de Sancho pela esquerda, mas parou em ótima defesa de Ortega. No final da primeira etapa, o Arminia quase abriu o placar com Córdova após erro na saída de bola do Dortmund, mas o atacante chutou para fora após ficar cara a cara com Hitz.
SANCHO NELESNo segundo tempo, o Dortmund voltou com tudo e Sancho fez ótima jogada pelo lado esquerdo, encontrou Dahoud e o meia abriu o placar aos três minutos. Aos 13, foi a vez do inglês ampliar o marcador e colocar os mandantes em vantagem. Aos 36, o camisa sete começou a jogada do terceiro gol lançando Haaland e o artilheiro tocou para Reinier marcar e dar números finais ao duelo.
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