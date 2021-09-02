Reinier marca dois gols em amistoso do Borussia Dortmund; veja o vídeo

O Borussia Dortmund aproveitou a pausa para a Data-Fifa para dar ritmo aos seus jogadores que não foram convocados, mas também para praticar um ato nobre. Na última quarta-feira, os Aurinegros entraram em campo para um amistoso duplo contra duas equipes da sexta divisão em partida beneficente.

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Depois das recentes inundações em julho na Alemanha, a equipe de Marco Rose enfrentou o SpVg Hagen e o SV Hohenlimburg, com cada adversário atuando por 45 minutos . O Borussia Dortmund aproveitou para doar 295 mil euros (R$ 1,8 milhão).

Após a partida, o técnico Marco Rose elogiou o brasileiro, que atualmente é reserva na equipe alemã. Segundo o treinador, o camisa 20 tem aproveitado suas chances.

- Você pode ver sua alegria em jogar hoje. Todos nós vemos que ele é um excelente jogador de futebol. Claro, ele tem que mostrar isso em todos os treinos e em alto nível na Bundesliga e na Liga dos Campeões - e se apresentar a longo prazo. Então, algo também é possível para Reinier comigo. Mas ele está em grande parte no controle disso - disse Rose.