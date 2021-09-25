Crédito: Florian Groeger / Borussia Dortmund

Reinier deve deixar o Borussia Dortmund em janeiro. Segundo o jornal "As", o entorno do meia-atacante está pessimista com relação a sua permanência no clube alemão até o fim desta temporada por conta das poucas oportunidades que o jovem vem recebendo com a camisa aurinegra.O brasileiro pertence ao Real Madrid, mas deve antecipar seu retorno antes de completar duas temporadas com a camisa do Dortmund. As informações também indicam que o próprio jogador sente que não irá conseguir ter sucesso no clube dirigido por Marco Rose.

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Reinier chegou à Bundesliga em 2020 e está na mão de seu terceiro técnico. Nesse período, o jovem de 19 anos participou apenas de 20 partidas, anotou um gol e deu uma assistência. Na atual temporada, o atleta não entrou em nenhum jogo do Campeonato Alemão ou da Champions League.