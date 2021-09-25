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futebol

Reinier deve deixar o Borussia Dortmund em janeiro

Meia-atacante pertence ao Real Madrid, mas está emprestado ao clube alemão pela segunda temporada. Falta de oportunidades preocupa entorno do atleta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 13:16

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 13:16

Crédito: Florian Groeger / Borussia Dortmund
Reinier deve deixar o Borussia Dortmund em janeiro. Segundo o jornal "As", o entorno do meia-atacante está pessimista com relação a sua permanência no clube alemão até o fim desta temporada por conta das poucas oportunidades que o jovem vem recebendo com a camisa aurinegra.O brasileiro pertence ao Real Madrid, mas deve antecipar seu retorno antes de completar duas temporadas com a camisa do Dortmund. As informações também indicam que o próprio jogador sente que não irá conseguir ter sucesso no clube dirigido por Marco Rose.
> Veja a tabela da Bundesliga
Reinier chegou à Bundesliga em 2020 e está na mão de seu terceiro técnico. Nesse período, o jovem de 19 anos participou apenas de 20 partidas, anotou um gol e deu uma assistência. Na atual temporada, o atleta não entrou em nenhum jogo do Campeonato Alemão ou da Champions League.
A joia criada no Ninho do Urubu tem contrato com a equipe merengue até 2026, mas a permanência no Real Madrid será complicado por não possuir o passaporte comunitário. Com isso, é possível que o atleta seja emprestado para um novo em busca de oportunidades.

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